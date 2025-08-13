Bouygues Telecom permet à certains abonnés Bbox d’étendre leur WiFi gratuitement pendant un mois

Bouygues Telecom propose un répéteur WiFi 7 avec plusieurs de ses offres et si vous voulez étendre votre couverture, vous pouvez en profiter avec un mois offert.

Bouygues Telecom met en avant une offre spéciale pour améliorer la couverture internet à domicile. Les abonnés peuvent désormais profiter d’un répéteur WiFi 7 pour 3 €/mois. Une offre assez classique, beaucoup d’opérateurs se sont mis à proposer ce type d’appareils au sein de leurs offres en option. Ces répéteurs sont inclus pour les abonnés Ultym et en option pour le reste des offres de l’opérateur. Pour ces dernières (Bbox Must, Fit, Pure Fibre), un mois offert est proposé.

Ce répéteur est pensé pour les logements de plus de 80 m², où le signal WiFi peut peiner à atteindre toutes les pièces. Compatible avec la dernière norme WiFi 7, il promet des vitesses plus rapides, une meilleure stabilité de connexion et une latence réduite, idéal pour le streaming, le télétravail ou le jeu en ligne. Cependant, il peut arriver que vous vous rendiez compte que cet appareil n’apporte finalement pas vraiment le gain espéré suivant la configuration de votre logement. Le mois offert proposé par Bouygues a donc cet intérêt de pouvoir au moins tester, et rendre si vous n’observez pas de réelle amélioration.

L’offre est sans engagement et s’accompagne d’un guide en ligne permettant de vérifier si l’installation d’un répéteur est réellement nécessaire. Pour en bénéficier, il suffit d’ajouter l’équipement à son panier lors de la commande ou depuis son espace client.

