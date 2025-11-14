Disney+ s’apprête à “déployer les changements les plus importants” sur sa plateforme depuis son lancement en 2019

Disney+ va bientôt permettre aux abonnés de créer leurs propres contenus grâce à l’IA.

Disney s’apprête à transformer profondément son service de streaming. Comme le révèle The Hollywood Reporter, Bob Iger a annoncé lors de la présentation de ses résultats que Disney+ prépare sa plus importante évolution technologique depuis son lancement, avec notamment l’arrivée de contenus générés par les utilisateurs via l’intelligence artificielle.

Cité par The Hollywood Reporter, le PDG explique que Disney+ est en train de déployer « les plus grands et les plus importants changements, du point de vue du produit et du point de vue technologique, depuis le lancement du service en 2019 ». Parmi ces nouveautés, des fonctionnalités inspirées du jeu vidéo issues du partenariat avec Epic Games, mais surtout des contenus courts que les abonnés pourront créer eux-mêmes grâce à des outils IA intégrés. Bob Iger ajoute : « L’autre chose qui nous enthousiasme vraiment, que l’IA va nous permettre, c’est d’offrir aux utilisateurs de Disney+ une expérience beaucoup plus engageante, incluant la possibilité pour eux de créer du contenu généré par les utilisateurs et de consommer du contenu généré par les utilisateurs, principalement au format court, créé par d’autres. »

Cette orientation rapprocherait Disney+ d’outils comme Sora d’OpenAI, même si la technologie exacte n’a pas été précisée. Bob Iger affirme également avoir eu des « conversations productives » avec plusieurs entreprises spécialisées dans l’IA, tout en soulignant la nécessité pour Disney de protéger ses propriétés intellectuelles, un enjeu central pour un studio qui possède des franchises mondiales comme Lilo & Stitch ou Frozen. The Hollywood Reporter indique avoir sollicité Disney pour plus de détails sur ce futur volet IA de Disney+, sans obtenir de réponse immédiate.

Durant la présentaiton de ses résultats, le service de streaming a annoncé avoir enregistré 3,8 millions d’abonnés payants supplémentaires, portant son total à 131,6 millions dans le monde pour le dernier trimestre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox