Bouygues Telecom met en clair Eurosport 1 et 2 pendant 1 mois pour ses abonnés, chez Free il y a HBO Max en plus

Les amateurs de sports d’hiver mais pas seulement vont être servis : Bouygues Telecom ouvre en grand les vannes d’Eurosport sur ses Bbox, tandis que Free mène en parallèle une opération séduction autour d’HBO Max avec, là encore, Eurosport 1 et 2 à la clé pour certains abonnés Freebox. Dans les deux cas, un mois et offert.

Bouygues Telecom annonce la mise en clair automatique des chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 pour ses clients Bbox, mais aussi via l’application B.tv. L’opération démarre dès ce vendredi 14 novembre et court jusqu’au 15 décembre 2025.

Concrètement, Eurosport 1 et 2 accessibles sans surcoût pour tous les abonnés Bbox TV pendant la période de mise en clair sur les canaux 55 et 56 ou via l’app B.tv. De quoi convaincre les abonnés de souscrire ensuite pour profiter des Jeux olympiques de Milano Cortina 2026, dont Eurosport est l’un des diffuseurs majeurs. En temps normal, Eurosport 1 et 2 sont proposées chez Bouygues Telecom dans le Pack Sport (avec d’autres chaînes comme Fight Sports, HorizonSports ou MotorRacing), facturé 12,99 €/mois.

“Avec Eurosport, suivez la saison des sports d’hiver et vibrez dès les premières épreuves pour vous préparer au mieux en vue des Jeux Olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026. Ski alpin, saut à ski, biathlon… Vivez l’émotion du sport en direct cet hiver en compagnie des plus grands champions tricolores qui visent le graal : Clément Noël, Perrine Laffont, Quentin Fillon-Maillet, Adam Siao Him Fa, Tess Ledeux et tant d’autres seront au rendez-vous. Mais ce n’est pas tout ! Les adeptes de cyclisme, tennis et handball y trouveront aussi leur bonheur avec les Nitto ATP Finals, la Coupe du monde de Cyclo-cross ou encore la Ligue des Champions de Handball ! Le tout décrypté et commenté en détails par des experts pour vivre ces compétitions au plus près”, indique Bouygues Telecom.

Pendant ce temps, Free pousse HBO Max et son option sport avec Eurosport

Ce coup de projecteur sur Eurosport chez Bouygues intervient alors que Free mène depuis le début du mois s sa propre opération autour d’HBO Max. L’opérateur a en effet lancé une campagne ciblée auprès de nombreux abonnés Freebox : ces derniers reçoivent un email leur proposant un mois offert à HBO Max (formule avec publicité) ainsi qu’à l’option Sport incluant Eurosport 1 et Eurosport 2. Il ne s’agit par contre pas d’une mise en clair automatique. L’activation se fait depuis l’Espace Abonné Freebox, dans un délai de deux mois après réception du mail, et avant le 31 décembre 2025. Au-delà du mois offert, le duo Max Basic avec pub + option Sport (avec Eurosport 1 et 2) passe à 10,99 €/mois, sans engagement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox