Free dévoile une première pub TV très simple de Free TV pour tous

L’opérateur a publié une nouvelle vidéo présentant son offre TV disponible gratuitement pour tous les Français.

“La plus grande offre TV gratuite”, c’est chez Free TV et l’opérateur entend le faire savoir avec une publicité dédiée à sa formule disponible pour tout le monde, peu importe l’opérateur. Dans un spot qui résume toutes les fonctionnalités (start-Over, un catalogue de plus de 170 chaînes, 500 films et 1000 épisodes de série sur Free Ciné…), l’opérateur présente ainsi sa formule gratuite. Pour la forme, il s’agit d’une adaptation de sa vidéo présentant Free TV+ à destination des abonnés Freebox, avec différents visuels présentant les divers avantages, mais sans les apparitions de TF1 (uniquement disponible pour Free TV+) ou des enregistrements par exemple.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

On peut par ailleurs noter que dans les petites lignes affichées en bas de l’écran, l’opérateur précise toutes les conditions de l’offre, notamment le fait qu’elle est disponible sur de nombreux supports et qu’il est nécessaire de créer un compte et d’accepter les cookies pour profiter du visionnage. Ainsi, pour l’heure, l’opérateur dispose d’un spot pour sa version gratuite, pour l’offre incluse pour les abonnés Freebox, mais pas encore pour l’abonnement payant Free TV+ proposé en dehors d’un abonnement Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox