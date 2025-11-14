La nouvelle Freebox Ultra Edition Limitée arrive chez les premiers abonnés, et toujours pas de rupture de stock

Avec un “packaging” dédié.

Plus d’une semaine après son lancement, la Freebox Ultra Édition Limitée Stranger Things commence à être livrée. Les premiers clients partagent déjà leurs photos du coffret collector sur les réseaux sociaux.

Sur X (ex-Twitter), un abonné Free, @MrSalsa1510303, fait partie des premiers à avoir reçu la box aux couleurs de Stranger Things. Il partage une photo du colis et écrit : « Ma nouvelle Freebox est arrivée, je suis pressé de la voir allumée. Unique au monde. Merci Free”.

Ma nouvelle Freebox est arrivée, je suis pressé de la voir allumée. Unique au monde

MERCI @free #free #StrangerThings pic.twitter.com/cLlW4r8Nvr — Mr Salsa (@MrSalsa1510303) November 13, 2025

Son témoignage confirme que les expéditions ont bien démarré après l’annonce par Free le 4 novembre afin de célébrer la saison finale de la série phare. C’est aussi l’occasion de découvrir le packaging spécifique conçu pour l’offre : Free a entièrement revu la boîte aux couleurs de la série dans la continuité du positionnement “collector” mis en avant par l’opérateur, même si la box n’appartient pas aux abonnés.

Autre élément notable : plus d’une semaine après son lancement, la Freebox Ultra Édition Limitée Stranger Things reste proposée à la souscription et en migration, Free indiquant toujours une disponibilité “jusqu’à épuisement des stocks” sur son site. La situation tranche avec celle de la Freebox Ultra Édition Limitée lancée pour les 25 ans de Free, le 3 décembre 2024. Cette version rouge transparente avait été rapidement “victime de son succès” : les migrations d’abonnés vers cette box avaient été bloquées dès le 6 décembre, soit seulement trois jours après son arrivée sur le marché, faute de stock suffisant. Par la suite, quelques réassorts ponctuels avaient permis de rouvrir brièvement les migrations, avant une rupture totale annoncée juste avant Noël, moins de trois semaines après le lancement. Pour l’édition Stranger Things, Free a peut-être prévu un volume un peu plus confortable, ou une montée en charge plus progressive

Sous le sticker Stranger Things, la coque rouge de 2024

Derrière le nouveau look inspiré de l’Upside Down, cette édition Stranger Things reprend en réalité le châssis de la Freebox Ultra Édition Limitée lancée en 2024. Free le précise désormais noir sur blanc dans sa FAQ : l’habillage exclusif est “rendu possible grâce à un sticker”. En le retirant, les abonnés retrouvent une coque rouge laissant apparaître les composants et le logo Stranger Things, dans la lignée du design transparent de l’an dernier. Une fois décollé, ce sticker ne peut toutefois pas être recollé, ce qui en fait un choix définitif pour les fans qui voudront passer de la version “full Stranger Things” à l’esthétique rouge transparente.

