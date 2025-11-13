Free lance une petite mise à jour des Freebox Révolution, Pop, Delta et Ultra

Pas de panique, la dernière mise à jour de votre Server Freebox n’aura pas d’impact sur votre utilisation.

Depuis le 13 novembre à 14h40, une nouvelle version logicielle du Freebox Server est disponible pour les modèles Révolution, Pop, Delta et Ultra. Pour l’installer, il suffit simplement de redémarrer le boîtier.

Cette mise à jour, estampillée 4.9.13, n’apporte pas de nouveauté visible pour les abonnés. Free précise que les changements effectués concernent uniquement des améliorations internes. Aucune modification de service ni nouvelle fonctionnalité n’est donc à prévoir pour le moment. Pas de correctif spécial annoncé non plus.

