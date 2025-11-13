SFR et Nokia inaugurent en France une innovation inédite en créant un “jumeau” pour ses sites mobiles

SFR franchit une nouvelle étape dans la gestion de son réseau mobile en s’appuyant sur l’intelligence artificielle. En partenariat avec Nokia, l’opérateur déploie pour la première fois en France le Digital Site Twin, un jumeau numérique capable de reproduire virtuellement ses sites radio pour optimiser maintenance, performance et impact environnemental.

SFR et Nokia viennent de franchir une nouvelle étape dans la modernisation des réseaux mobiles avec le lancement du « Digital Site Twin » (DST), ou Jumeau Numérique de Site. Testée sur des antennes réelles du réseau SFR, cette technologie permet de créer une réplique numérique complète de chaque site mobile grâce à l’intelligence artificielle. Une première en France, qui promet de rendre la gestion du réseau plus efficace, plus durable et plus intelligente.

Concrètement, le Digital Site Twin repose sur la modélisation 3D ultra-précise des sites radio. À l’aide de drones, de caméras à 360° et d’algorithmes d’IA, chaque antenne, chaque câble ou boîtier technique est numérisé dans les moindres détails. Cette réplique virtuelle devient ensuite accessible via un portail centralisé, qui permet aux équipes de SFR de consulter en ligne toutes les données du site : photos, dimensions, caractéristiques techniques, état du matériel, etc. Fini les documents éparpillés : tout est désormais regroupé en un seul endroit, ce qui simplifie la maintenance, la conception et le suivi du réseau.

Mais cette plateforme ne se limite pas à une simple visualisation en 3D. Grâce à ses fonctions d’analyse avancée, le Digital Site Twin peut repérer automatiquement les différences entre la configuration théorique et la réalité du terrain, explique l’opérateur. Les ingénieurs peuvent ainsi identifier plus vite les erreurs, anticiper les pannes et optimiser les performances du réseau mobile. L’outil fournit aussi des rapports prédictifs pour faciliter la planification des futurs déploiements et accélérer l’innovation.

Autre avantage non négligeable : la réduction des déplacements. Grâce à la numérisation des sites, les techniciens n’ont plus besoin de se rendre systématiquement sur place, ce qui permet d’économiser du temps, de l’argent et de limiter l’empreinte carbone des opérations.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox