Une toute nouvelle sélection de films débarque sur Free Ciné, accessible gratuitement pour tous sur Free TV

Free lance le « Nanar Show » sur Free Ciné, pour ceux qui aiment quand le pire du cinéma devient un vrai plaisir coupable.

Free annonce le lancement du Nanar Show sur Free Ciné, la plateforme AVOD accessible pour tout le monde sur l’application Free TV. Il s’agit d’une nouvelle sélection de films aussi délirants qu’attachants, du moins pour les initiés à l’art du Nanar. Au programme : créatures improbables, effets spéciaux d’un autre âge et dialogues mythiques, pour un cinéma tellement nul qu’il en devient culte.

Le Nanar Show célèbre ces films à petit budget où l’excès, les erreurs techniques et les scénarios improbables deviennent sources d’humour et de fascination. Ici, pas de prétention : juste le plaisir de savourer entre amis des œuvres à la fois ratées et inoubliables, de Hercule à New York à Megashark vs Kolossus.

Parmi les pépites de cette programmation décalée :

2 Lava 2 Lantula et ses araignées volcaniques

Atomic Apocalypse, où la fin du monde se joue à coups de dialogues pseudo-scientifiques

Battle Drone, mélange explosif de fusillades et de robots tueurs

Zombie Town, comédie d’horreur inspirée de R.L. Stine

Sand Sharks, les célèbres requins qui nagent… dans le sable

Chaque film est gratuitement disponible via l’application Free TV, dans la rubrique Free Ciné. Il suffit d’un navigateur compatible (Safari, Chrome, Firefox ou Edge) ou d’une des nombreuses applications compatibles (iOS, Android, Android TV, Smart TV…) pour en profiter.

