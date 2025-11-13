Sécurité, accessibilité, arnaques évitées… les appels entre Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom s’améliorent grâce à un changement

Appels entre opérateurs : la FFTélécoms publie une mise à jour pour améliorer la qualité et la sécurité des communications.

La Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms) vient de publier une nouvelle version de son profil SIP, un document technique qui définit les règles à suivre pour que les opérateurs télécoms puissent faire transiter les appels vocaux en IP (voix sur Internet) entre leurs réseaux. Cette version 3.4 apporte plusieurs améliorations pour mieux identifier les appels, renforcer la sécurité et garantir l’accessibilité à tous les utilisateurs.

Désormais, les opérateurs devront indiquer clairement lorsqu’un appel provient de l’étranger, même si le numéro affiché semble français. L’objectif : limiter les confusions et mieux repérer certains appels frauduleux.

Autre amélioration : certaines informations techniques ne seront plus transmises automatiquement entre opérateurs afin d’éviter les erreurs d’interprétation pouvant perturber les communications.

Une sécurité renforcée entre opérateurs et une meilleure accessibilité

La FFTélécoms ajoute également une règle importante : ne pas relancer automatiquement un appel en cas d’erreur technique détectée sur l’interface de communication entre opérateurs. Cela permet d’éviter les boucles d’appels intempestives et de mieux protéger les réseaux contre d’éventuels incidents.

Cette mise à jour prend aussi en compte les appels d’urgence de nouvelle génération, notamment ceux effectués depuis des véhicules connectés (système eCall). Le numéro d’identification du véhicule sera désormais envoyé automatiquement et de manière sécurisée aux services d’urgence lorsqu’il est disponible. Enfin, le nouveau profil devient compatible avec le texte en temps réel (RTT), une technologie qui permet d’écrire pendant un appel vocal. Une avancée importante pour faciliter l’accès aux services d’urgence et de téléphonie pour les personnes sourdes ou malentendantes.

