Free annonce que Free TV n’est plus complètement supporté sur certains PC

Si vous utilisez un PC sous une ancienne version de Windows, Free TV ne bénéficie plus de support technique.

Free annonce la fin du support technique pour les systèmes d’exploitation Windows antérieurs à la version 10. Une décision officielle publiée il y a une quinzaine de jours sur le site d’assistance de l’opérateur : “Dans le cadre de notre engagement à vous offrir des services toujours plus performants et sécurisés, nous ne proposons plus de support technique pour les systèmes d’exploitation fonctionnant sous Windows version < 10. ”

Concrètement, les utilisateurs encore équipés de Windows 7, 8 ou 8.1 ne bénéficieront plus d’aide technique ni de correctifs liés à Free TV. Free recommande donc de migrer vers une version plus récente du système d’exploitation, comme Windows 10 ou Windows 11, afin de profiter d’une expérience fluide et d’un support complet.

Rappelons également que Free TV reste accessible sur le web, via les principaux navigateurs compatibles :

Safari à partir de la version 13

Chrome à partir de la version 128

Firefox à partir de la version 78

Microsoft Edge à partir de la version 128

Côté systèmes, le service fonctionne donc sur Windows (version 10 ou supérieure), macOS (dès la version 10.13), ainsi que sur Linux, via un environnement compatible, avec certaines limitations.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox