TF1+ prépare de nombreux changements : un nouveau système de jeu avec des récompenses, de nouvelles chaînes intégrées…

TF1 a profité de la seconde édition de sa conférence « Upfront » pour dévoiler les prochaines évolutions de sa plateforme TF1+. Entre innovations publicitaires, expérience gamifiée et nouveaux partenariats, le groupe continue de pousser le développement de son service.

Gamification, intelligence artificielle, séries coréennes… La régie publicitaire de TF1 a dévoilé mercredi soir ses nouvelles ambitions pour TF1+ lors de la seconde édition de sa conférence « Upfront », un événement inspiré des grands rendez-vous new-yorkais de l’industrie publicitaire. Objectif : consolider le succès de sa plateforme de streaming, en pleine ascension.

Moins de deux ans après son lancement, TF1+ revendique 42 millions de streamers mensuels uniques en octobre, soit une hausse de 50 % par rapport aux meilleurs scores de myTF1. La plateforme devance désormais France.tv et affiche 6 millions d’utilisateurs quotidiens, un record. Une performance qui se traduit par une progression de 39 % de ses revenus publicitaires au troisième trimestre, ainsi que par l’arrivée de 400 nouveaux annonceurs depuis le début de l’année.

Une plateforme en mutation

« Nous voulons être acteurs de notre avenir et nous innovons de façon permanente », affirme François Pellissier, directeur général adjoint Business et Sports de TF1. Parmi les nouveautés : l’introduction d’une expérience gamifiée permettant aux utilisateurs de gagner des points à échanger contre des avantages, ainsi que la généralisation des micropaiements pour accéder à des contenus exclusifs.

Pour renforcer son offre, TF1+ investit dans les séries coréennes (K-drama) avec cinq nouvelles acquisitions, dont High Class, et continue d’enrichir son catalogue avec de nouveaux partenaires en prévoyant également l’intégration de LCP et Public Sénat à sa plateforme.

Côté annonceurs, TF1 lancera en janvier TF1 Ad Manager, une plateforme transactionnelle qui réduira le délai d’achat d’espaces publicitaires à quelques minutes. Elle intégrera également un simulateur d’audience en temps réel et une interface d’intelligence artificielle pour analyser les performances et même générer des spots.

Un nouveau format thématique permettra aussi de segmenter les programmes de TF1+ pour offrir aux marques un meilleur ciblage contextuel. En parallèle, la régie du groupe a signé un partenariat exclusif avec Amazon pour optimiser les ciblages d’audience, après un accord similaire avec Netflix, qui proposera bientôt les chaînes et contenus de TF1. TF1+ poursuit enfin son expansion internationale et son ancrage jeunesse. La plateforme touche désormais 93 % des 15-34 ans en France, une couverture supérieure à celle de TikTok selon le groupe.

Source : Les Echos

