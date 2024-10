TDF fait un bond vers le futur et innove pour optimiser au maximum ses sites mobile

Les infrastructures télécoms de TDF vont être numérisées afin d’effectuer des simulations d’installation en amont mais aussi faciliter la maintenance et faire des économies.

TDF, opérateur d’infrastructures télécoms, s’engage dans un vaste projet de numérisation de ses 8 000 installations (tours, pylônes, toits d’immeubles) d’ici 2027, révèle L’Usine Nouvelle. L’objectif ? Créer des jumeaux numériques de ses sites où il loue des emplacements par exemple à Orange, Free Mobile, SFR et Bouygues Telecom pour leurs antennes mobiles.

Le processus, mené en trois phases, commence par des visites virtuelles des installations grâce à des drones et des caméras 3D. Chaque site est ainsi modélisé via une représentation 3D détaillée. “Cela nous permet de simuler l’ajout d’équipements, comme une antenne 5G, et d’évaluer l’impact en termes de poids, d’interférences ou de prise au vent”, explique Mouaad Aabibou, directeur du projet.

La numérisation promet de réduire de moitié les 10 000 visites techniques annuelles d’ici à 2027, tout en accélérant les délais de réponse pour les projets simples à seulement 15 jours. Dans une deuxième phase, ces maquettes 3D seront enrichies avec des données grâce à la technologie BIM. Enfin, elles seront connectées au système informatique de TDF pour une mise à jour automatique en temps réel, car, comme le souligne TDF, “nos pylônes évoluent constamment”.

Les avantages attendus sont multiples : des économies, une expertise plus précise, une maintenance facilitée avec la détection précoce de défauts (comme la rouille), et une optimisation des infrastructures, permettant à TDF d’accueillir davantage de clients.

