Coup de théâtre, les 9 chaînes BFM locales sont officiellement mises en vente

Trois mois après avoir esquissé un ambitieux plan de transformation de son réseau de télévisions locales, CMA Media change radicalement de stratégie. Le groupe de Rodolphe Saadé officialise la mise en vente de l’ensemble des neuf chaînes BFM Locales.

L’aveu d’un échec malgré une tentative de relance. En mars dernier, tout semblait indiquer que les BFM Locales allaient connaître une profonde transformation plutôt qu’une disparition. Regroupement des rédactions, nouveaux partenariats, évolution de la ligne éditoriale avec davantage de sport et de divertissement… CMA Media affichait alors sa volonté de relancer son réseau de chaînes d’information de proximité, à la suite d’une rumeur de fermeture généralisée. Trois mois plus tard, le groupe fait finalement machine arrière.

Comme le rapporte le Figaro, CMA Media a décidé de mettre en vente l’ensemble de ses neuf chaînes locales : BFM Lyon, BFM Marseille Provence, BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, BFM DICI, BFM Toulon Var, BFM Nice Côte d’Azur, BFM Alsace et BFM Normandie. Ces antennes, qui emploient plus d’une centaine de salariés, avaient été progressivement rachetées par Altice entre 2016 et 2021 avant d’être intégrées au réseau BFM Locales.

Ce revirement est d’autant plus marquant qu’au mois de mars, plusieurs indiscrétions faisaient état d’un vaste plan de réorganisation. Le groupe envisageait notamment de mutualiser plusieurs chaînes du sud de la France au sein d’un même pôle, de renforcer son implantation dans les Hauts-de-France et d’expérimenter de nouveaux modèles, comme le partenariat conclu avec Top Music en Alsace. L’objectif était également de faire évoluer les programmes avec davantage de contenus de proximité, de sport et de divertissement afin de trouver un nouvel équilibre économique. Finalement, cette stratégie n’aura pas suffi. « Nous avons tout essayé, mais ni nous, ni Altice n’avons trouvé de modèle économique pour ces chaînes locales, malgré nos investissements », explique au Figaro Claire Léost, directrice générale de CMA Media. La dirigeante rappelle notamment les investissements réalisés ces derniers mois, comme la construction d’un nouveau plateau pour BFM Marseille, tout en reconnaissant que ces efforts n’ont pas permis de rendre ces chaînes viables économiquement. Cette décision marque ainsi la fin d’une stratégie de développement des chaînes locales initiée sous l’ère Altice. Pour CMA Media, l’objectif est désormais de trouver des repreneurs capables de poursuivre l’exploitation de ces antennes, plutôt que de continuer à investir dans un réseau dont le modèle économique reste, selon le groupe, impossible à pérenniser.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox