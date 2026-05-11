La B&You Pure Fibre Plus à 8 Gbit/s de Bouygues Telecom voit son prix encore gonfler

Nouvelle augmentation chez Bouygues Telecom. L’opérateur relève encore le tarif de son offre B&You Pure Fibre Plus, qui atteint désormais 26,99 €/mois avec Wi-Fi 7 et jusqu’à 8 Gb/s.

Quelques semaines seulement après avoir revu sa gamme B&You Pure Fibre, Bouygues Telecom applique déjà une nouvelle hausse de prix. Depuis ce 11 mai 2026, l’offre B&You Pure Fibre Plus, qui permet d’accéder à des débits jusqu’à 8 Gb/s, est désormais facturée 26,99 euros par mois.

Lancée comme une offre fibre simple et agressive, sans télévision ni engagement, la gamme B&You Pure Fibre avait rapidement attiré l’attention grâce à son positionnement tarifaire. À l’origine, Bouygues Telecom proposait une seule formule avec Wi-Fi 7 à un prix particulièrement compétitif. Mais l’opérateur a ensuite choisi de scinder son offre en deux versions distinctes.

La première, B&You Pure Fibre, reste affichée à 24,99 euros par mois. Elle comprend un débit descendant jusqu’à 2 Gb/s, un upload jusqu’à 900 Mb/s ainsi qu’une Bbox Wi-Fi 7 bi-bande, toujours sans télévision ni téléphone fixe.

Mais la seconde formule, baptisée B&You Pure Fibre Plus, vise les utilisateurs plus exigeants. Elle propose jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement, 1 Gb/s en envoi, une Bbox Wi-Fi 7 XT tri-bande et un répéteur Wi-Fi disponible sur demande. L’offre reste sans engagement et sans service TV. Lors de la séparation des deux formules, Bouygues Telecom avait déjà augmenté le tarif de la version Plus à 25,99 euros par mois, alors que les deux offres étaient auparavant proposées au même prix. Désormais, une nouvelle hausse entre en vigueur : l’abonnement passe à 26,99 euros mensuels pour les nouveaux clients.

Cette augmentation semble suivre les évolutions récentes du marché des offres fibre sans télévision. Sosh a récemment lancé une offre fibre 8 Gb/s à 26,90 euros par mois avec sa Livebox 7 SE, tandis que Free maintient sa Freebox Pop S à 24,99 euros par mois avec jusqu’à 5 Gb/s et du Wi-Fi 7. De son côté, RED by SFR reste légèrement moins cher avec des offres à partir de 22,99 euros par mois, mais avec des prestations plus modestes côté matériel et débits.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox