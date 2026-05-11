Abonnés Freebox et Amazon Prime : de nouveaux jeux PC disponibles gratuitement, avec un opus d’une licence très appréciée

Entre grande fresque mafieuse et aventure culinaire pleine de bonne humeur, la sélection de jeux PC de la semaine propose deux expériences radicalement différentes mais particulièrement marquantes.

Cette semaine, Luna (ex-Prime Gaming) propose l’arrivée de deux nouveaux titres à récupérer : le retour d’un classique du jeu d’action dans l’univers du crime organisé et une aventure culinaire en monde ouvert aussi colorée qu’originale. Ces jeux sont comme d’habitude disponibles pour une durée limitée, mais une fois récupérés, vous les conservez indéfiniment, et pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

Commençons avec Mafia II: Definitive Edition (GOG). Déjà offert plus tôt en 2025, ce classique fait son retour sur Prime Gaming, une bonne occasion de le récupérer si vous étiez passé à côté. Dans cette version remasterisée en HD, vous incarnez Vito Scaletta, un ancien héros de guerre qui se retrouve plongé dans le milieu mafieux afin d’aider sa famille à rembourser ses dettes. Aux côtés de son ami Joe, il gravit progressivement les échelons du crime organisé dans une aventure inspirée de l’âge d’or de la mafia américaine.

Et enfin, voici Fruitbus. Cette aventure culinaire en monde ouvert vous invite à parcourir l’archipel Gustum à bord d’un camion-restaurant entièrement personnalisable. Au fil du voyage, vous récoltez des ingrédients, découvrez les coutumes locales et préparez des plats capables d’éveiller souvenirs et émotions chez vos clients. Entre exploration, cuisine et personnalisation de votre véhicule, le jeu propose une expérience chaleureuse et relaxante.

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Comment récupérer ces jeux

Pour profiter de ces titres, il suffit de se rendre sur Prime Gaming et de les réclamer avec son compte Amazon Prime. À noter, pour GOG, un code vous sera fourni à activer directement sur le launcher.

Une fois récupérés, les jeux restent accessibles dans votre bibliothèque via la plateforme associée.

Pour les abonnés Freebox, l’accès à ces avantages est simple : il suffit d’activer Amazon Prime depuis son espace abonné lorsque celui-ci est inclus dans l’offre. Vous pourrez alors récupérer les jeux proposés régulièrement par Prime Gaming, à condition de les ajouter à votre bibliothèque avant la date limite.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox