Freebox Pop, Ultra et mini 4K : une nouvelle chaîne gratuite dédiée à une série française débarque sur Pluto TV

Entre fiction policière et immersion dans le quotidien des enquêteurs, la série P.J. arrive sur Pluto TV avec une chaîne entièrement dédiée.

Pluto TV continue d’étoffer son offre gratuite de chaînes FAST avec le lancement cette semaine d’un nouveau flux entièrement consacré à la série policière P.J. Disponible dès maintenant, cette chaîne propose une diffusion en continu des épisodes, permettant de (re)découvrir l’intégralité de la série dans un format linéaire, sans interruption et sans abonnement.

La série P.J. est un classique de la fiction policière française, centrée sur le quotidien d’une brigade de police judiciaire. Chaque épisode suit des enquêtes variées mêlant crimes, disparitions, violences ou affaires complexes, avec un accent mis sur le réalisme des procédures et la dimension humaine des enquêteurs. La série s’attache autant aux investigations qu’aux vies personnelles des policiers, ce qui contribue à sa longévité et à son statut de référence dans le genre.

Cette chaîne dédiée à P.J. s’inscrit dans une stratégie plus large d’expansion de Pluto TV, qui multiplie les chaînes thématiques autour de séries cultes, de films et de contenus de niche. La plateforme propose désormais plus d’une centaine de chaînes gratuites couvrant un large éventail de genres, renforçant ainsi sa position dans l’univers du streaming gratuit financé par la publicité.

Pluto TV est accessible sur de nombreux supports : navigateur web, applications mobiles, et principaux appareils connectés comme Apple TV, Android TV ou Amazon Fire TV. La plateforme est également disponible via le Play Store sur les players inclus pour les abonnés Freebox Pop, Freebox Ultra et Freebox mini 4K (ou en multi-tv). Les abonnés Free peuvent ainsi accéder facilement à cette nouvelle chaîne directement depuis leur téléviseur, sans surcoût ni abonnement supplémentaire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox