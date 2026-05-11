Le saviez-vous : une option méconnue de Free TV peut vous faire gagner du temps

VO, VOSTFR, sous-titres : Free TV peut mémoriser vos préférences.

Regarder une série en version originale, activer automatiquement les sous-titres ou utiliser des versions adaptées aux malentendants… Free TV permet de personnaliser facilement votre expérience de visionnage. En effet, Free TV permet de choisir une langue audio et des sous-titres préférés directement depuis votre profil. Une fois configurés, ces réglages s’appliquent automatiquement aux contenus compatibles.

Pratique pour éviter de devoir réactiver systématiquement la VOSTFR ou les sous-titres à chaque lancement de programme.

Comment modifier vos préférences

La manipulation fonctionne sur l’ensemble des appareils compatibles : TV connectées, smartphones, tablettes et ordinateurs.

Pour définir vos préférences :

Rendez-vous sur votre profil, en haut à droite de l’accueil Free TV.

Ouvrez le menu dédié soit à l’audio soit aux sous titres

Sélectionnez votre langue audio favorite et vos sous-titres préférés. Vous pouvez changer à tout moment.

Il reste également possible de changer les paramètres à tout moment pendant la lecture d’un programme. Pour cela appuyez sur la touche OK de la télécommande sur TV, touchez l’écran sur smartphone ou tablette, ou déplacez la souris sur ordinateur, puis ouvrez le menu “Audio et Sous-titres” pour sélectionner les options disponibles pour le contenu regardé.

L’intérêt de cette fonctionnalité est multiple, il permet de regarder des contenus en version originale dès qu’elle est différente de la version française, d’activer les sous-titres automatiquement, ou d’utiliser les versions adaptées aux sourds et malentendants lorsque disponibles. Un petit réglage, mais qui peut considérablement améliorer le confort de visionnage au quotidien.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox