Prime Video : les chaînes FAST deviennent accessibles sans abonnement, tout le monde peut y accéder

Amazon assouplit l’accès à une partie de son offre de télévision en direct. Les chaînes FAST de Prime Video peuvent désormais être regardées avec un simple compte Amazon gratuit, sans abonnement Prime. Une exception subsiste toutefois pour les contenus de France Télévisions et du groupe M6.

Bonne nouvelle pour les amateurs de chaînes FAST (Free Ad-Supported Streaming TV). Après vérification, il est désormais possible d’accéder à ces chaînes gratuites financées par la publicité sur Prime Video sans être abonné à Amazon Prime. Il suffit de créer un compte Amazon gratuit pour commencer à les regarder. Cette évolution concerne de nombreuses chaînes disponibles dans l’onglet « TV en direct », parmi lesquelles Mr. Bean, BBC Series, BBC Earth, Y’a que la vérité qui compte, Sony One Hits Action, Sony One Hits Comédie, Wasabi, Into Crime ou encore Tennis Channel.

En revanche, cette ouverture ne s’applique pas à tous les contenus. Les programmes issus de France Télévisions et du groupe M6, intégrés à Prime Video dans le cadre de leurs accords de distribution, restent réservés aux abonnés Amazon Prime, proposé à 6,99 euros par mois. En revanche, la chaîne FAST diffusant les épisodes de la série phare de France.TV Un si grand soleil est bien accessible.

Cette distinction crée désormais deux catégories de chaînes au sein de la rubrique « TV en direct » de Prime Video : d’un côté les chaînes FAST ouvertes à tous les titulaires d’un compte Amazon, de l’autre les contenus des groupes audiovisuels accessibles uniquement dans le cadre de l’abonnement Prime.