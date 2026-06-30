Ligue 1 : pas de match gratuit par journée, les députés ont tranché

Les supporters qui espéraient voir une affiche de Ligue 1 accessible sans abonnement devront patienter. Les députés ont écarté un amendement soutenu par la gauche et contesté par le gouvernement comme par la LFP.

L’idée d’un match de Ligue 1 gratuit chaque semaine n’ira pas plus loin, du moins pour l’instant. L’Assemblée nationale a rejeté ce lundi soir un amendement qui proposait d’imposer la diffusion en clair d’une rencontre par journée de championnat lors de la commercialisation des droits TV.

Cette mesure s’inscrivait dans la proposition de loi consacrée à la gouvernance et au financement du sport professionnel français. Si le texte global a été adopté en première lecture, cette disposition spécifique n’a pas franchi l’étape du vote. L’amendement, porté par Pierrick Courbon et soutenu par les groupes de gauche, visait à créer un lot spécifique dans les appels d’offres des droits audiovisuels afin de garantir qu’au moins une affiche de Ligue 1 soit diffusée gratuitement chaque semaine.

Les défenseurs de cette mesure mettaient en avant plusieurs arguments : rendre le football plus accessible au grand public, limiter la multiplication des abonnements et tenter de réduire le recours au piratage. Selon eux, une offre plus ouverte pourrait reconnecter une partie des supporters avec le championnat français. Mais le gouvernement s’y est opposé. Dans l’hémicycle, la ministre des Sports Marina Ferrari a estimé qu’une telle obligation risquait d’affaiblir la valeur commerciale des droits audiovisuels. Selon elle, imposer un match en clair pousserait mécaniquement à découper davantage les droits entre plusieurs diffuseurs, avec un risque de dévalorisation pour l’ensemble du marché.

Même position du côté de Ligue de Football Professionnel, qui avait déjà exprimé ses réserves avant l’examen du texte. L’instance rappelle que les droits télé représentent aujourd’hui plus de la moitié des revenus des clubs professionnels et considère qu’une diffusion gratuite pourrait fragiliser cet équilibre économique. Le débat intervient alors que l’accès au championnat reste un sujet sensible pour les supporters. Lors de la saison 2025-2026, suivre l’intégralité de la Ligue 1 nécessitait de cumuler deux abonnements : l’offre de Ligue 1+ à partir de 15 euros par mois pour l’essentiel des rencontres, et beIN Sports pour une affiche hebdomadaire supplémentaire, également autour de 15 euros mensuels.

Pour les partisans du match gratuit, cette fragmentation favorise le piratage en éloignant une partie du public des offres légales. Certains observateurs du secteur estiment qu’une diffusion en clair pourrait attirer plusieurs millions de téléspectateurs supplémentaires chaque semaine. Le gouvernement défend toutefois une autre approche : proposer des offres payantes mais jugées plus simples, plus lisibles et à un tarif considéré comme raisonnable. En parallèle, l’exécutif entend renforcer la lutte contre le piratage, notamment en s’attaquant à la promotion de contenus illégaux sur les réseaux sociaux. Résultat : sauf changement lors de la suite du parcours parlementaire ou d’une future réforme des droits TV, les supporters devront continuer à passer par des offres payantes pour regarder la Ligue 1.

Source : RMC Sport

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox