Free continue d’offrir de nouveaux films à tout le monde sur Free TV

Douze nouveaux films d’animation arrivent sur Free Ciné, renforçant un catalogue déjà riche et accessible sans abonnement.

Free enrichit le catalogue de son service de streaming gratuit avec une nouvelle sélection dédiée à l’animation. Douze films viennent de rejoindre Free Ciné, avec des univers très différents : aventures familiales, fantasy, comédies plus décalées ou encore films d’animation destinés aux adultes.

Accessible depuis la Freebox, sur mobile et sur le web, la plateforme poursuit ainsi sa stratégie consistant à étoffer régulièrement son offre sans abonnement supplémentaire.

Une sélection qui mélange films familiaux et animation plus adulte

Parmi les nouveautés mises en avant, plusieurs productions s’adressent clairement à un public familial. Poissons magiques, le royaume des abysses raconte l’histoire de trois enfants transformés en poissons après avoir avalé une étrange potion et contraints de retrouver un antidote avant qu’il ne soit trop tard. Un format court et rythmé pensé pour une séance en famille.

Autre arrivée, Le Royaume de Terracotta mise sur un univers fantastique où un jeune héros part défendre son royaume d’argile face à des créatures menaçantes. Dans un registre plus épique, La Légende du roi Salomon revisite le récit du souverain biblique à travers une aventure orientée fantasy. Les plus jeunes peuvent aussi retrouver Pororo, la course des champions, centré sur une compétition glacée, ou encore Dino King, le dernier des dinosaures, qui mise sur l’apprentissage et la survie dans un univers préhistorique.

Free n’a pas uniquement renforcé son offre jeunesse. Ruben Brandt, Collector fait partie des titres les plus singuliers de cette vague d’arrivées. Ce thriller animé suit un psychothérapeute qui décide de voler plusieurs chefs-d’œuvre pour mettre fin à ses cauchemars. Dans un registre totalement différent, Bad Cat propose une comédie irrévérencieuse et volontairement provocatrice réservée à un public adulte.

Le catalogue accueille aussi Le Royaume des elfes, Toys and Pets, La Vallée des lanternes, Sherlock Holmes et Monsters Academy. L’idée est clairement de proposer davantage de variété dans une catégorie animation qui ne se limite plus uniquement aux enfants.

Anciennement connu sous le nom OQEE Ciné, Free Ciné fonctionne sur un modèle financé par la publicité. Le service revendique aujourd’hui plus de 600 films et environ 1 000 épisodes de séries disponibles sans surcoût. L’accès est inclus pour les abonnés Freebox disposant du service TV ainsi que pour certaines offres mobiles de l’opérateur, mais le catalogue reste également accessible aux non-abonnés via un compte gratuit sur tv.free.fr.

Sur Freebox, le service est accessible directement depuis Free TV ou via le canal 39. Il est aussi disponible sur smartphone, tablette, ordinateur et plusieurs plateformes TV connectées, avec une synchronisation de la progression entre les appareils.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox