Bouygues Telecom facilite à son tour la rétractation en ligne pour les nouveaux abonnés insatisfaits

Après Free, c’est au tour de Bouygues Telecom de faciliter l’accès à la rétractation. L’opérateur met désormais en avant, directement depuis la page d’accueil de son site, une rubrique dédiée permettant aux nouveaux abonnés Bbox de lancer leur demande en ligne.

Tout comme Free il y a quelques jours, Bouygues Telecom fait évoluer la visibilité de son dispositif de rétractation. Désormais, un lien « Me rétracter de ma commande » apparaît directement en bas de la page d’accueil du site de l’opérateur, offrant un accès rapide à la procédure sans avoir à parcourir les pages d’assistance.En cliquant sur cette nouvelle rubrique, les abonnés sont invités à s’identifier avec leurs identifiants Bouygues Telecom avant d’accéder à la gestion de leur commande et, le cas échéant, à leur demande de rétractation. Cette évolution s’inscrit dans le cadre des nouvelles obligations imposées aux professionnels, qui doivent proposer un moyen simple et facilement accessible pour exercer le droit de rétractation lors d’une souscription réalisée à distance.

Une démarche entièrement réalisable en ligne

Dans son assistance, Bouygues Telecom précise que les clients ayant souscrit ou changé d’offre Bbox sur Internet ou par téléphone disposent d’un délai de 14 jours calendaires à compter de l’activation des services ou de la mise en service de la nouvelle offre pour changer d’avis. La procédure s’effectue directement depuis l’application mobile, dans la rubrique Compte > Commandes, ou depuis l’espace client web via Mes commandes. Il suffit ensuite de sélectionner la commande concernée, de choisir « Vous rétracter », puis de confirmer la demande. En revanche, comme chez la plupart des opérateurs, les souscriptions réalisées en boutique ne bénéficient pas du droit de rétractation.

Une fois la demande validée, les équipements Bbox déjà reçus doivent être retournés dans un délai de 30 jours. Bouygues Telecom indique qu’un e-mail ainsi qu’un SMS précisant les modalités de restitution sont automatiquement envoyés. Si le matériel n’a pas encore été récupéré, il est simplement renvoyé à l’expéditeur. Enfin, l’opérateur précise que le remboursement intervient dans un délai de sept jours après l’émission de la facture de clôture. En cas de rétractation à la suite d’un changement d’offre, les éventuels frais engagés pour la mise en place de cette offre restent toutefois à la charge du client.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox