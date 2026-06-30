Free Mobile lance le paiement en 24 fois sans frais pour l’Apple Watch à destination de ses abonnés

Bonne nouvelle, les abonnés Free Mobile peuvent désormais acheter une nouvelle Apple Watch en 24 mensualités sans frais, grâce à une solution de crédit à taux 0 %1 proposée avec Younited.

Après plusieurs années d’attente du côté de ses abonnés, Free a commencé à commercialiser les Apple Watch Series 11, Ultra 3 et Watch SE 3 en décembre 2025, le tout assorti de l’option eSIM Watch incluse. Les clients pouvaient jusqu’à présent s’en offrir en achat comptant ou avec un paiement en 4 fois sans frais possible. Mais cela vient de changer puisque l’opérateur annonce le lancement aujourd’hui dans ses boutiques uniquement, du paiement en 24 fois sans frais, faisant ainsi l’impasse sur le web.

“Cette solution permet à l’abonné d’échelonner le remboursement du montant financé sur 24 mois. Il peut décider à tout moment de rembourser par anticipation ses mensualités restantes. Free propose la meilleure offre du marché pour l’achat d’une Apple Watch SE 3 Cellular, avec une offre sans engagement, un financement sans frais de 12,46€/mois sur 24 mois (soit 299€), sans acompte à la commande et l’option eSIM incluse“, indique l’opérateur.

Ce financement sans frais est proposé par Younited aux abonnés mobile Free équipés du Forfait Free Max, Forfait Free 5G+ ou Série Free. “Aucun acompte n’est à payer lors de l’achat, le crédit affecté accordé

par Younited (sous réserve de l’acceptation du dossier) finance l’intégralité du prix d’achat de la montre que l’abonné rembourse sans frais supplémentaires, ni intérêts liés au crédit”, apprend-on.

Le processus est simple :

1. L’abonné choisit son modèle de montre connectée Apple Watch en boutique Free.

2. Il opte pour le Financement sans frais lors de son achat.

3. En quelques clics, il remplit sa demande de financement sur l’interface de Younited

qui étudie la demande en temps réel.

4. Une fois la demande acceptée, l’abonné reçoit son contrat de crédit et son

échéancier par email et repart directement avec sa nouvelle montre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox