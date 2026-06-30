Free reconnaît un bug (un peu) frustrant sur son interface Free TV, un correctif est en préparation

Des abonnés signalent depuis plusieurs jours un comportement agaçant de l’interface de Free TV lors de la lecture de vidéos. Interpellé sur les réseaux sociaux, Free confirme qu’il s’agit d’un bug connu sur lequel ses équipes travaillent.

Un petit bug, mais particulièrement frustrant au quotidien. Sur le réseau social X, un abonné Free sous le pseudonyme Televore a signalé un dysfonctionnement de l’interface de Free TV qui complique la navigation pendant la lecture d’une vidéo.

Selon son témoignage, à chaque validation d’un déplacement dans la barre de progression, le curseur revient automatiquement sur le bouton « Pause ». Pour poursuivre la navigation, il faut systématiquement appuyer une nouvelle fois sur la touche Bas de la télécommande afin de revenir sur la barre de lecture, une manipulation répétitive qui alourdit l’expérience utilisateur.

👋 Après vérification avec les équipes techniques, c’est bien un comportement connu. Nos équipes travaillent sur le sujet. Merci pour votre patience et votre compréhension. -L’équipe Free TV. — Free TV (@FreeTV_fr) June 29, 2026



Dans un premier temps, l’équipe Free TV a demandé davantage d’informations, notamment une vidéo et le modèle d’équipement concerné. Après vérification auprès de ses équipes techniques, l’opérateur a finalement confirmé qu’il ne s’agissait pas d’un cas isolé. « Après vérification avec les équipes techniques, c’est bien un comportement connu. Nos équipes travaillent sur le sujet. Merci pour votre patience et votre compréhension », indique Free TV. L’opérateur ne précise toutefois pas quels Player Freebox sont concernés ni dans quelle version de l’application Free TV le problème apparaît. Aucune date de déploiement d’un correctif n’a également été communiquée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox