Satellite : du changement pour la TNT gratuite, certains décodeurs bientôt obsolètes

Une évolution technique importante se prépare pour TNTSAT, qui va progressivement rendre obsolètes une partie des équipements actuels.

La réception de la télévision numérique par satellite via TNTSAT s’apprête à entrer dans une phase de transition technique majeure, qui ne sera pas sans conséquences pour les foyers équipés d’anciens décodeurs. Plusieurs évolutions cumulées autour des normes de diffusion et des systèmes de sécurité vont progressivement rendre obsolètes une partie du matériel actuellement utilisé pour accéder aux chaînes gratuites de la TNT.

TNTSAT, qui permet de recevoir les chaînes de la TNT via les satellites Astra positionnés à 19,2° Est, prépare en effet un changement de standard important. Le passage du codec MPEG-4 en haute définition vers le HEVC est annoncé, accompagné d’une évolution du système de contrôle d’accès, avec un abandon progressif de Viaccess au profit de Nagra. À cela s’ajoute une modification de la durée de vie des cartes à puce, désormais limitée à trois ans à partir de leur première utilisation, contre quatre ans auparavant. Ces ajustements techniques convergent vers un même constat : de nombreux décodeurs actuels ne seront plus compatibles à moyen terme.

Dans ce contexte, de nouveaux modules commencent à apparaître sur le marché. Il s’agit de modules d’accès conditionnel de type CAM CI+, également appelés modules PCMCIA, qui s’insèrent directement dans les téléviseurs compatibles équipés d’un tuner satellite intégré. Ces équipements permettent de se passer d’un décodeur externe, tout en assurant le décryptage du signal. L’apparition d’un logo 4K sur certains de ces modules alimente également les attentes autour d’une montée en gamme progressive du service, même si la disponibilité réelle de contenus UHD sur la TNT par satellite reste encore limitée.

Cette évolution marque aussi un retour à une solution déjà connue des utilisateurs. Canal+ avait en effet abandonné par le passé les modules de type CanalReady, au profit de décodeurs externes. Les nouveaux modules TNTSAT réintroduisent donc un format plus intégré, mais réservé aux téléviseurs compatibles, ce qui exclut les équipements plus anciens ou dépourvus de tuner satellite intégré. La transition devrait se mettre en place progressivement à partir de la fin de l’été, avec une commercialisation élargie de ces modules et une montée en charge des nouveaux standards. Pendant une période intermédiaire, les deux systèmes devraient coexister afin de permettre une migration en douceur des utilisateurs.

Concrètement, les foyers concernés devront vérifier la compatibilité de leur équipement. Seuls les téléviseurs disposant d’un tuner DVB-S2 et d’un emplacement CI+ pourront accueillir ces nouveaux modules. L’insertion de la carte TNTSAT dans le module permettra ensuite de continuer à accéder aux chaînes gratuites de la TNT via satellite, sans interruption de service.

Source : Telesatellite

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox