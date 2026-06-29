Le prix de l’Apple TV flambe mais pas chez Free, des abonnés Freebox peuvent en profiter à moins 50%

Le géant américain applique une hausse inédite de 110 euros sur l’Apple TV 4K 128 Go wifi+internet. Heureusement il est encore possible d’éviter de payer 299 euros pour en obtenir une. Chez Free, des stocks sont encore disponibles. Le prix : 143,42euros.

Mauvaise nouvelle pour beaucoup, Apple a annoncé jeudi dernier sa décision de revoir à la hausse le tarif de nombreux appareils populaires, la faute selon lui à une flambée des prix des composants. Pour la 1ère fois depuis 2022, l’Apple TV voit ainsi son tarif grimper et ce n’est pas rien. Le modèle 64 Go est passé de 169 € à 229 €, et la version 128 Go de 189 € à 299 €.

Pour sa part, Free n’applique par encore cette hausse et maintient son prix Free lequel s’avérait déjà plus attractif que le prix d’Apple. Les nouveaux abonnés Freebox Pop peuvent toujours aujourd’hui toujours choisir le boîtier de la firme de Cupertino et devenir propriétaire de l’Apple TV 4K 128 Go (Wi-Fi + Ethernet) en option à l’achat à 2,99€/mois pendant 48 mois avec option d’achat, soit au total 143,42 euros.

Même dans le cadre du multi-TV, les abonnés éligibles peuvent en profiter pour 6,99€/mois pendant 24 mois soit 167,76€ au total, selon la brochure tarifaire de l’opérateur. On dit merci qui ?

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox