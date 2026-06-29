Free Mobile débloque tout le potentiel de sa 4G en bande 900 MHz grâce à une évolution technique particulière

Free Mobile poursuit la modernisation de son réseau. Après avoir déjà migré la grande majorité de sa bande 900 MHz vers la 4G et éteint intégralement son réseau propre, l’opérateur commence désormais à exploiter l’intégralité du spectre dont il dispose sur cette fréquence. Une évolution discrète mais importante qui doit notamment permettre d’optimiser sa 5G.

Une transition déjà bien avancée pour une 4G plus performante. Si Free Mobile exploite aujourd’hui près de 24 300 sites en 4G sur la bande 900 MHz, il est important de noter que le spectre était utilisé d’une certaine manière jusqu’à présent.

En février 2025, Free Mobile avait vu son spectre sur cette bande passer de 7,6 MHz à 8,7 MHz. L’opérateur en avait alors profité pour déployer la 4G sur cette fréquence, mais uniquement sur une porteuse de 5 MHz, tandis que les 3,7 MHz restants continuaient d’être exploités en 3G. Un an plus tard, les chasseurs d’antennes de RNC Mobile constatent une nouvelle évolution : Free Mobile active désormais une seconde porteuse 4G sur la bande 900 MHz, repérable grâce à de nouveaux CID 19x, qui viennent s’ajouter aux CID 9x déjà utilisés.

Pourquoi cette seconde porteuse ? Tout simplement parce qu’une porteuse LTE ne peut pas utiliser directement une largeur de bande de 8,7 MHz. Free Mobile a donc choisi de répartir son spectre en deux porteuses : une première de 5 MHz et une seconde d’environ 3,7 MHz. Les smartphones compatibles peuvent ensuite agréger ces deux porteuses (Band 8 + Band 8), ce qui permet d’utiliser la totalité du spectre disponible. Concrètement, Free Mobile commence à exploiter désormais l’ensemble de ses 8,7 MHz en 4G, l’extinction complète de son réseau propre en 3G étant finalisée. Aujourd’hui, seules les zones blanches continuent à émettre ainsi que l’itinérance Orange, ce qui selon l’ANFR concerne 6 400 sites. En utilisant davantage la bande 900 MHz pour transporter le trafic 4G, l’opérateur peut progressivement libérer de la capacité sur la bande 700 MHz, qu’il réserve de plus en plus à la 5G, notamment à sa 5G Stand Alone (5G+) qu’il commence à activer en zone rurale.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox