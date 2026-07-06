Xavier Niel s’approche de son but ultime avec sa poule aux oeufs d’or Milicom

Nouvelle étape dans la stratégie d’investissement de Xavier Niel. Sa holding possède désormais près de 47 % de Millicom, un opérateur télécom latino-américain dont le redressement a fait bondir la valeur en Bourse.

Xavier Niel poursuit discrètement son offensive dans le capital de Millicom. Le fondateur de Free contrôle désormais près de la moitié de l’opérateur télécoms présent en Amérique latine, un investissement dont la valeur s’est envolée en seulement quelques années. Selon des informations de La Lettre de l’Expansion, la holding Atlas Investissement, contrôlée par Xavier Niel via le groupe Iliad, détient désormais l’équivalent de 78,3 millions d’actions, soit 46,7 % du capital de Millicom.

Cette progression s’inscrit dans une stratégie engagée depuis fin 2022. Xavier Niel avait d’abord acquis environ 7 % du capital, avant de monter rapidement à 20 % en 2023 puis à près de 29 % durant l’été 2024, jusqu’à une participation estimée à 42% en juillet 2025. Atlas Investissement avait même tenté de prendre le contrôle de Millicom via une offre publique d’achat, relevée de 24 à 25,75 dollars par action. Si cette opération n’avait pas permis d’obtenir le contrôle du groupe, elle n’a pas mis fin aux ambitions de l’entrepreneur, qui a continué à acheter des titres sur le marché. Le dernier mouvement remonte au 18 juin, avec l’acquisition d’environ 1,25 million d’actions supplémentaires grâce à un contrat financier conclu avec Société Générale.

Un pari qui s’est révélé particulièrement gagnant

Depuis l’arrivée de Xavier Niel au capital, Millicom a profondément amélioré ses performances financières. L’opérateur, qui commercialise notamment la marque Tigo dans plusieurs pays d’Amérique latine, a poursuivi son désendettement, rationalisé ses coûts et renforcé sa présence sur plusieurs marchés stratégiques.

Les résultats du premier trimestre 2026 illustrent cette dynamique avec une forte progression du chiffre d’affaires, de l’EBITDA ajusté et du free cash-flow. Cette transformation s’est également traduite en Bourse. Alors que l’action évoluait sous les 25 dollars lors des premiers achats de Xavier Niel, elle s’échange désormais autour de 92 dollars, soit près de quatre fois plus.

Une participation désormais estimée à plus de 7 milliards de dollars

Le prix moyen payé par Xavier Niel n’a jamais été rendu public. Toutefois, au regard des différentes acquisitions réalisées ces dernières années, La Lettre de l’Expansion estime que l’investissement total représenterait entre 1,8 et 2 milliards de dollars.

Avec une participation aujourd’hui valorisée autour de 7,2 milliards de dollars, la plus-value latente dépasserait désormais 5 milliards de dollars, faisant de Millicom l’un des investissements les plus rentables réalisés par le fondateur de Free ces dernières années.

Présent dans neuf pays d’Amérique latine, Millicom revendique aujourd’hui une couverture de 145 millions d’habitants, près de 60 millions d’abonnés et verse désormais un dividende à ses actionnaires, confirmant le redressement spectaculaire de l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox