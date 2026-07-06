Free intègre un nouveau service pour adulte dans Free TV pour ses abonnés Freebox

Free continue d’enrichir la version web de sa plateforme Free TV. Après l’arrivée de plusieurs services destinés à un public adulte ces dernières semaines, c’est désormais Hot Video qui rejoint le portail accessible depuis un navigateur internet.

Déjà proposé sur les Freebox, Hot Video est maintenant disponible directement sur la version web de Free TV, permettant aux utilisateurs d’accéder au service depuis un ordinateur, sans passer par leur décodeur. Cette arrivée complète l’offre de contenus pour adultes progressivement déployée sur le portail web de Free, qui accueille désormais plusieurs services spécialisés en plus des chaînes et plateformes déjà disponibles.

En revanche, ces contenus restent indisponibles sur certaines plateformes. Free précise que les services pour adultes ne sont pas accessibles via les applications iOS, Android et Apple TV.

Hot Video propose deux formules d’accès. Les utilisateurs peuvent souscrire un abonnement SVOD sans engagement à 14,99 euros par mois, avec une offre de lancement permettant de bénéficier du premier mois à 7,99 euros. Le service est également proposé sous la forme d’un accès à la journée, facturé 7,99 euros, pour les utilisateurs souhaitant profiter ponctuellement du catalogue.

Avec cette nouvelle intégration, Free poursuit l’extension des services disponibles sur la version web de Free TV, qui accueille progressivement davantage de contenus auparavant réservés aux abonnés utilisant une Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox