Nouveaux abonnés Orange : voici comment se rétracter en ligne si vous changez d’avis « quelle que soit la raison »

Les nouveaux abonnés Orange ayant souscrit une offre Internet ou Mobile sur Internet ou par téléphone disposent eux aussi d’un droit de rétractation. L’opérateur permet d’effectuer cette démarche directement en ligne, tout en détaillant les modalités selon chaque type d’offre.

Comme les autres grands opérateurs, Orange met en avant les informations relatives au droit de rétractation directement depuis son site. En faisant défiler la page d’accueil, les visiteurs retrouvent un encadré comprenant une rubrique « Droit de rétractation », qui renvoie vers une page dédiée expliquant les avantages des achats en ligne.

Orange y rappelle que pour toute commande passée sur Internet ou par téléphone, les clients disposent d’un délai de 14 jours calendaires pour changer d’avis. Ce délai court à compter de la date de la commande lorsqu’il s’agit d’un service, comme une souscription avec eSIM ou un changement d’offre. En revanche, lorsqu’un équipement ou une carte SIM est expédié, les 14 jours débutent le lendemain de sa réception. L’opérateur précise également que, « quelle que soit la raison », il est possible d’annuler sa commande ou de retourner un produit dans le respect des conditions prévues.

Une demande de rétractation réalisable directement en ligne

Pour exercer ce droit, Orange renvoie vers plusieurs fiches d’assistance adaptées aux différentes situations : offres Internet, offres Mobile, ligne fixe, offres 4G/5G Home, équipements ou encore modalités de remboursement. L’opérateur indique que la solution la plus simple consiste à déposer sa demande de rétractation directement en ligne depuis le suivi de commande, accessible sur le site dédié suivi.orange.fr. Les clients peuvent ainsi effectuer leurs démarches sans avoir à envoyer un courrier.

Ceux qui préfèrent être accompagnés peuvent également contacter le service client afin d’être guidés dans leur demande. Comme chez Free et Bouygues Telecom, cette possibilité de déposer une demande en ligne répond aux nouvelles obligations imposées aux professionnels, qui doivent désormais proposer un moyen simple et facilement accessible pour permettre aux consommateurs d’exercer leur droit de rétractation après une souscription réalisée à distance.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox