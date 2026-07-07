Iliad accélère avec son opérateur Play, de grandes ambitions pour son réseau fibre ouvert

L’opérateur polonais d’Iliad veut faire de son infrastructure fibre l’un des principaux leviers de sa croissance. Dans un nouveau rapport, Play met en avant le développement rapide de son réseau ouvert et affiche un objectif de plus de 6 millions de foyers couverts.

En parallèle de ses investissements dans le mobile, Play, filiale polonaise du groupe Iliad, continue de renforcer son réseau fixe. Dans un rapport consacré au rôle de l’internet fixe en Pologne, l’opérateur détaille sa stratégie autour de Polski Światłowód Otwarty (PŚO), son réseau de fibre optique ouvert développé avec le fonds InfraVia Capital Partners. L’ambition est claire : permettre à plus de 6 millions de foyers d’accéder à un très haut débit via une infrastructure mutualisée, accessible à plusieurs opérateurs.

Aujourd’hui, ce réseau couvre déjà près de 5,2 millions de logements, avec des débits pouvant atteindre 8 Gbit/s. Play souligne que 138 districts polonais, soit 37 % du pays, disposent déjà d’offres à 5 ou 8 Gbit/s, tandis que quasiment tous les autres ont accès à au moins 1 Gbit/s. L’opérateur met également en avant la progression de son activité fixe. Entre décembre 2021 et décembre 2025, sa base de clients internet fixe a progressé de 48 %, confirmant le poids grandissant de cette activité dans son développement.

Play estime que le modèle de réseau ouvert constitue un accélérateur de la numérisation du pays qui permet à plusieurs opérateurs commerciaux d’utiliser la même infrastructure, il favorise selon lui la concurrence, élargit le choix des consommateurs et accélère le déploiement de la fibre, notamment dans les zones moins denses. Le rapport rappelle enfin les progrès réalisés en Pologne en matière de couverture. Selon les données citées, 78 % des foyers polonais sont désormais éligibles à la fibre, tandis que 85 % des adresses disposent d’un accès fixe à internet, des chiffres portés à la fois par les investissements privés et les financements européens.

Des avancées majeure sur le mobile

Ce développement de la fibre s’inscrit dans une stratégie plus large d’Iliad en Pologne. En janvier dernier, Play avait déjà annoncé plusieurs avancées majeures sur son réseau mobile, avec le franchissement du cap des 13 000 sites mobiles, la fin définitive du roaming national au profit de son propre réseau et la modernisation de son backbone grâce à une liaison record de 1,2 Tb/s sur près de 900 kilomètres. L’opérateur poursuit également l’extinction de la 3G, le renforcement de la 4G et de la 5G ainsi que le déploiement de la bande 700 MHz, avec un objectif : disposer d’infrastructures fixes et mobiles parmi les plus performantes d’Europe.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox