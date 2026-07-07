Bouygues Telecom lance un jeu de société pour “ouvrir le dialogue sur le numérique en famille”, et en offre 10 000

À l’occasion de ses 30 ans, Bouygues Telecom s’associe au célèbre jeu de société TTMC pour lancer une édition spéciale consacrée aux usages numériques. Baptisé TTMC – Reconnectés, ce jeu entend favoriser le dialogue entre parents et enfants autour des écrans, des réseaux sociaux, de l’IA ou encore de la cybersécurité.

Sensibiliser petits et grands aux usages du numérique, Bouygues Telecom enrichit son dispositif consacré à la parentalité numérique avec le lancement de TTMC – Reconnectés, une nouvelle déclinaison du jeu de société Tu Te Mets Combien ?, développée en partenariat avec son éditeur. L’objectif est de proposer aux familles un support ludique pour échanger sur les pratiques numériques du quotidien.

Le jeu reprend le principe de TTMC, où chaque joueur évalue son niveau de connaissance avant de répondre à des questions de difficulté croissante. Les thématiques abordées couvrent quatre univers : Communication & Partage, Gaming, Pop Culture et Sécurité, avec des questions portant notamment sur le temps d’écran, les réseaux sociaux, l’intelligence artificielle ou la cybersécurité. À l’occasion de son trentième anniversaire, Bouygues Telecom annonce également offrir 10 000 exemplaires de ce jeu à ses clients via une opération organisée du 6 au 19 juillet sur son application. TTMC – Reconnectés est aussi proposé en cadeau pour l’achat d’une Kids Watch ou la souscription au service Mode Enfant en boutique, et est commercialisé au prix public de 19,90 euros.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox