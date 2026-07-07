SFR baisse le prix de sa Box 5G et introduit le Wi-Fi 7 sur sa formule avec TV

L’opérateur au carré rouge améliore sa Box 5G. Les nouveaux abonnés profitent désormais de tarifs revus à la baisse, de débits plus élevés et, pour la formule avec TV, d’un modem Wi-Fi 7 accompagné d’un répéteur.

SFR fait évoluer son offre d’accès à Internet fixe via le réseau mobile. L’opérateur baisse le prix de ses deux formules Box 5G, augmente les débits théoriques annoncés et introduit un modem compatible Wi-Fi 7 sur son offre la plus complète.

Une Box 5G moins chère et plus rapide

La Box 5G de SFR est désormais proposée à 32,99 euros par mois, contre 39,99 euros auparavant. Toujours sans engagement, elle permet de bénéficier d’une connexion Internet via les réseaux 4G et 5G, sans avoir besoin d’une ligne fibre ou ADSL. L’opérateur annonce également une hausse des performances. Le débit descendant passe de 1,1 Gbit/s à 1,5 Gbit/s, tandis que le débit montant progresse de 150 à 180 Mbit/s, sous réserve d’éligibilité et de la qualité de la couverture mobile.

Cette formule comprend Internet illimité à l’adresse de souscription, les appels illimités vers les fixes et mobiles en France métropolitaine et dans les DOM, ainsi que l’accès à 200 chaînes via l’application SFR TV. SFR fait également évoluer sa formule Box 5G avec TV, désormais affichée à 36,99 euros par mois au lieu de 44,99 euros.

Cette offre conserve le décodeur Connect TV et ses 200 chaînes, mais bénéficie désormais d’un modem Wi-Fi 7, accompagné d’un répéteur Wi-Fi 7 afin d’améliorer la couverture sans fil dans le logement. À l’inverse, la formule standard conserve un modem Wi-Fi 6 et ne comprend pas de répéteur. Les nouveaux abonnés à cette offre profitent également de six mois offerts à choisir entre Disney+, Netflix ou Prime Video.

Comme les précédentes générations de Box 5G, cette solution s’adresse principalement aux foyers qui ne disposent pas encore d’un raccordement fibre ou dont la connexion ADSL est insuffisante, mais qui bénéficient d’une bonne couverture mobile. L’installation ne nécessite aucun travaux : il suffit de brancher la box pour profiter d’une connexion Internet, qui peut ensuite être partagée en Wi-Fi ou via les ports Ethernet intégrés. Avec cette mise à jour, SFR renforce l’attractivité de son offre en combinant une baisse de prix, des performances revues à la hausse et l’arrivée du Wi-Fi 7 sur sa formule la plus complète.

Source : via Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox