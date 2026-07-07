Freebox : 7 paramètres que beaucoup d’abonnés oublient d’activer

Votre Freebox ne sert pas uniquement à vous connecter à Internet. Wi-Fi, télévision, sécurité, contrôle parental ou encore économies d’énergie : plusieurs fonctions gratuites peuvent améliorer votre quotidien en quelques minutes. Pourtant, beaucoup d’abonnés ne pensent jamais à les activer. Voici sept paramètres qui méritent le détour.

Que vous soyez abonné Freebox depuis quelques semaines ou depuis plusieurs années, il y a de fortes chances que vous soyez passé à côté de certaines de ces fonctionnalités. En voici quelques unes qui méritent vraiment d’être activées.

Optimisez votre Wi-Fi

Votre Freebox permet de faire bien plus que diffuser un simple réseau sans fil. Depuis Freebox OS ou l’application Free, vous pouvez créer un réseau Wi-Fi invité afin que vos proches se connectent à Internet sans accéder à vos appareils personnels ou à vos fichiers. Vous pouvez également programmer l’activation et la désactivation automatique du Wi-Fi selon des plages horaires, par exemple la nuit ou pendant vos absences. Une fonction pratique pour réduire légèrement la consommation électrique, limiter les émissions radio lorsque personne n’utilise le réseau et renforcer la sécurité lorsque vous êtes absent.

Configurez le contrôle parental

Beaucoup d’abonnés l’ignorent, mais Free inclut gratuitement Safe Family, une solution de contrôle parental développée par McAfee. Accessible sur simple activation depuis l’Espace Abonné, elle permet de protéger les smartphones, tablettes et ordinateurs des enfants, à la maison comme à l’extérieur. Les parents peuvent notamment filtrer les contenus inadaptés, fixer des limites de temps d’écran, autoriser ou bloquer certaines applications, suivre l’activité numérique ou encore localiser les appareils compatibles.

Activez le HDMI-CEC sur votre Player TV

Derrière ce nom un peu technique se cache l’une des fonctions les plus pratiques de la Freebox. Si votre téléviseur est compatible, le HDMI-CEC permet au Player TV et au téléviseur de communiquer entre eux. Résultat : votre TV peut s’allumer et s’éteindre automatiquement avec le Player, basculer directement sur la bonne entrée HDMI et, selon les modèles, être pilotée avec une seule télécommande. Une petite option qui simplifie vraiment le quotidien.

Réglez les modes d’économie d’énergie

Free a progressivement enrichi ses Freebox de plusieurs fonctions destinées à réduire leur consommation électrique. Sur les Players Freebox Pop, mini 4K et Révolution, il est possible de programmer la mise en veille automatique ou la veille profonde afin que le décodeur consomme moins lorsqu’il n’est pas utilisé. Les abonnés Freebox Ultra disposent en plus du mode Éco-Wi-Fi, qui adapte automatiquement les performances du Wi-Fi selon les appareils connectés, ainsi que d’une fonction Veille totale, capable de réduire jusqu’à 95 % la consommation électrique du Server lorsque vous n’en avez plus besoin.

Activez le serveur VPN intégré

Votre Freebox cache une autre fonction très utile, souvent méconnue : un serveur VPN WireGuard intégré. Une fois activé depuis Freebox OS ou l’application Free, il permet de créer un réseau privé sécurisé pour faire transiter votre connexion Internet par votre Freebox, même lorsque vous êtes connecté à un Wi-Fi public, à l’hôtel ou à l’étranger. Vous renforcez ainsi la sécurité de votre navigation et pouvez également accéder à distance à votre réseau domestique et à vos équipements. Gratuite et déjà intégrée à la plupart des Freebox, cette fonctionnalité ne nécessite aucun abonnement supplémentaire, seulement quelques minutes de configuration.

Activez les boucliers contre les appels indésirables

Votre ligne fixe Freebox cache un véritable arsenal de tranquillité. Depuis l’Espace Abonné, vous pouvez activer plusieurs protections gratuites pour limiter, voire bloquer complètement les appels indésirables. Parmi les plus utiles figure le mode « Abonné absent », qui transforme votre ligne en véritable mode vacances : les appels entrants sont automatiquement interrompus, sans même être redirigés vers la messagerie. Idéal pour profiter d’un week-end ou de congés sans être dérangé. Free propose également un antispam téléphonique capable de filtrer automatiquement de nombreux appels de démarchage, ainsi que plusieurs options permettant de bloquer les appels anonymes ou masqués, certains préfixes ou encore les appels vers les numéros surtaxés. Autant de réglages souvent méconnus qui permettent de retrouver un peu de sérénité au quotidien.

Activez l’accès distant à Freebox OS

Vous n’avez pas besoin d’être chez vous pour gérer votre Freebox. En activant l’accès distant dans Freebox OS, vous pouvez administrer votre Server depuis n’importe quel ordinateur connecté à Internet, et accéder à des paramètres avancés à distance que ne propose pas l’application Free ou Freebox Connect. Une fois cette option configurée, il est possible de consulter l’état de votre Freebox, modifier certains réglages, gérer les téléchargements et enregistrements, accéder à vos fichiers ou encore accéder aux périphériques réseau en cas de besoin. Une fonction particulièrement pratique si vous êtes en déplacement ou si vous souhaitez aider un proche à distance. Pensez simplement à protéger cet accès avec un mot de passe administrateur robuste afin de renforcer la sécurité de votre installation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox