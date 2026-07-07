Le saviez-vous : Free permet aux abonnés Freebox de connaître les caractéristiques importantes de leur ligne internet en quelques clics

Vous souhaitez connaître votre NRO, votre référence PTO, votre adresse IP ou encore votre préfixe IPv6 sans passer par Freebox OS ? Free propose une rubrique méconnue dans l’Espace Abonné qui permet d’accéder à ces informations techniques en seulement quelques clics.

Longtemps, les abonnés les plus curieux avaient surtout le réflexe de se rendre sur Freebox OS ou d’utiliser des services tiers pour obtenir des informations sur leur connexion. Pourtant, Free met directement à disposition ces données dans son Espace Abonné. Il suffit de se connecter à l’Espace Abonné Freebox, puis d’ouvrir la rubrique Ma Freebox avant de cliquer sur Caractéristiques de ma ligne. Une page dédiée affiche alors plusieurs informations techniques liées à votre raccordement fibre, parmi lesquelles :

le NRO (Nœud de Raccordement Optique) auquel votre ligne est reliée ;

la référence PTO, correspondant à la prise terminale optique installée à votre domicile ;

votre adresse IPv4, avec l’éventuelle plage de ports attribuée si vous êtes en IPv4 partagée ;

votre préfixe IPv6.



Ces informations peuvent s’avérer très utiles pour certaines opérations, comme le dépannage, la configuration de services réseau, la demande d’une IPv4 full-stack ou encore lors d’un échange avec l’assistance Free. Elles permettent aussi aux abonnés les plus avertis de mieux comprendre l’architecture de leur connexion internet. À noter que cette rubrique est différente des informations accessibles dans l’application Free ou Freebox Connect, qui mettent davantage l’accent sur l’état de la connexion, les débits ou les équipements connectés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox