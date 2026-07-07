liad poursuit sa révolution en Italie en lançant un 1er forfait pas cher avec data hors UE, 70 pays inclus

Iliad frappe fort en Italie avec un nouveau forfait à petit prix incluant de la data dans plus de 70 pays hors Union européenne.

Iliad continue de bousculer le marché italien. L’opérateur vient de lancer TOP 30 MONDO, un nouveau forfait mobile qui se distingue par un atout encore rare sur le marché italien : il inclut d’importants volumes de données utilisables dans de nombreux pays situés hors de l’Union européenne, tout en restant proposé à un tarif particulièrement agressif.

Iliad veut simplifier le roaming au-delà de l’Europe

Avec cette offre, l’opérateur affirme vouloir reproduire, à sa manière, la révolution du “Roam Like At Home” instaurée dans l’Union européenne en 2017. Alors que les frais d’itinérance restent souvent élevés dès que l’on quitte l’espace européen, Iliad entend rendre les déplacements internationaux beaucoup plus simples en intégrant directement un important volume de données dans son forfait, sans option supplémentaire. D’autant que la majorité des forfaits italiens n’incluent que les destinations européennes, justement grâce à cet accord Roam Like at Home.

L’opérateur met également en avant sa politique commerciale inchangée depuis son arrivée en Italie : des prix garantis sans remodulation, une stratégie qui lui a permis de séduire plus de 13 millions d’abonnés. A noter que par exemple, chez TIM, l’un des concurrents direct de l’opérateur les forfaits, avec des destinations à l’étranger n’existent que sous forme de pass d’un mois, plus onéreux, approchant des 30€. Ici, l’opérateur applique donc une stratégie similaire à celle en France, d’inclure des destinations dans des offres pouvant être utilisées régulièrement.

Un forfait pensé pour les voyageurs

Facturé 12,99 € par mois, sans augmentation de prix dans le temps, TOP 30 MONDO comprend 300 Go de data en Italie en 5G avec VoLTE , 30 Go de data en itinérance dans plus de 110 pays, dont au moins 70 situés hors Union européenne et les appels et SMS illimités en Italie et dans l’Union européenne.

Selon Iliad, il s’agit de la seule offre du marché italien à moins de 40 € par mois proposant jusqu’à 30 Go de roaming dans autant de pays hors UE. Parmi les destinations couvertes figurent notamment les États-Unis, le Canada, le Brésil, le Japon, la Thaïlande, le Maroc, la Turquie, les Émirats arabes unis, l’Australie, Singapour ou encore l’Afrique du Sud, mais aussi des pays européens non membres de l’Union comme le Royaume-Uni et la Suisse.

Le forfait TOP 30 MONDO est commercialisé du 7 juillet au 10 septembre 2026. Il est ouvert aussi bien aux nouveaux clients qu’aux abonnés Iliad souhaitant changer de formule. Les clients disposant déjà d’un forfait facturé 12,99 € par mois ou moins peuvent migrer gratuitement vers cette nouvelle offre. Comme les autres forfaits de l’opérateur, TOP 30 MONDO permet également de bénéficier de réductions sur les offres Internet fixe d’Iliad en Italie, ainsi que des avantages proposés dans le cadre du programme de fidélité iliadclub.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox