3 services de replay disparaissent des Freebox et de Free TV

Le retrait de TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV des offres Canal+ ne se limite pas aux chaînes en direct. Les services de replay associés ont également été retirés des Freebox et de Free TV, conséquence de la fin de l’accord de distribution entre Canal+ et le groupe TF1.

Après le retrait, le 30 juin, des chaînes TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV des offres Canal+, de TV by Canal et de Famille by Canal sur certaines Freebox, leurs services de replay ne sont plus accessibles également sur les Freebox et Free TV. Les abonnés qui profitaient jusqu’à présent du rattrapage des programmes de ces 3 chaînes via leur offre incluse n’y ont donc plus accès même s’ils s’abonnent aux flux à la carte.

Cette disparition est une conséquence directe du non-renouvellement de l’accord de distribution entre Canal+ et le groupe TF1. Si les trois chaînes restent toujours disponibles, elles ne sont désormais proposées qu’à l’unité, via un abonnement mensuel distinct : 0,99 euro par mois pour TV Breizh, 0,49 euro par mois pour Ushuaïa TV et 0,49 euro par mois pour Histoire TV. Ce retrait s’inscrit dans une série de changements intervenus ces derniers jours dans les offres Canal+. En parallèle de la disparition des trois chaînes du groupe TF1, les chaînes MCM et Olympia TV ont fermé leurs portes et ont également quitté les bouquets distribués par Canal+, tandis que 6 nouvelles chaînes digitales et 9 services de replay ont fait leur apparition pour enrichir TV by Canal sur les Freebox concernées.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox