Iliad annonce travailler sur l’arrivée de l’eSIM pour Apple Watch en Italie

Les abonnés italiens d’Iliad devront encore patienter avant de pouvoir utiliser une Apple Watch en connexion cellulaire. Interrogé à ce sujet lors de la présentation du nouveau forfait TOP 30 MONDO, le PDG d’Iliad Italie, Benedetto Levi, a confirmé que la fonctionnalité était bien en cours de développement, sans toutefois avancer de calendrier.

En marge de la conférence de presse consacrée au lancement de la nouvelle offre TOP 30 MONDO, le média DigitalDay a pu interroger Benedetto Levi sur un sujet réclamé depuis longtemps par de nombreux clients : la compatibilité de l’eSIM avec l’Apple Watch.

La réponse du dirigeant est sans ambiguïté :« Nous ne sommes pas encore prêts pour les eSIM pour l’Apple Watch, mais nous y travaillons. »

Cette déclaration confirme que le projet figure bien sur la feuille de route d’Iliad Italie. En revanche, aucune date de lancement n’a été communiquée. Au cours de l’échange, Benedetto Levi a expliqué que les équipes avaient été particulièrement mobilisées ces derniers mois par le lancement du nouveau forfait TOP 30 MONDO, dévoilé cette semaine.

Le dirigeant assure toutefois que l’opérateur est pleinement conscient de l’attente autour de la prise en charge de l’Apple Watch et que le développement de cette fonctionnalité se poursuit. Pour le moment, Iliad préfère donc ne pas s’engager sur un calendrier tant que le service n’est pas prêt.

Free a déjà franchi le pas en France

Cette situation contraste avec celle de Free Mobile en France. Après plusieurs années d’attente, l’opérateur a lancé fin 2025 son option eSIM pour Apple Watch, permettant aux abonnés compatibles d’utiliser leur montre de manière autonome, sans avoir leur iPhone à proximité.

La confirmation de Benedetto Levi laisse désormais entendre qu’Iliad souhaite proposer un service similaire en Italie. Reste à savoir quand les abonnés italiens pourront enfin en profiter. Pour l’heure, l’opérateur préfère rester prudent et promet simplement que le dossier avance.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox