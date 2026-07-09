Free Mobile lance un nouveau booster 20 Go pour son forfait 2€ et ce n’est pas donné

Free Mobile propose une nouvelle option pour son forfait à 2 €, permettant de profiter de 20 Go et des appels illimités. Si la formule est plus généreuse, son tarif de près de 10 € par mois risque de faire grincer des dents.

Free Mobile étoffe une nouvelle fois les options disponibles avec son forfait à 2 €. L’opérateur propose désormais un Booster permettant de porter l’enveloppe internet à 20 Go tout en profitant des appels, SMS et MMS illimités. Une formule plus généreuse que la formule 5 Go pour 5.99€/mois précédemment proposée, mais dont le tarif pourrait refroidir plus d’un abonné.

Jusqu’à présent, le forfait 2 € de Free Mobile pouvait être enrichi avec différents Boosters, notamment une option gratuite offrant 1 Go de données ou des formules plus complètes. L’opérateur ajoute désormais un Booster 20 Go, qui transforme en profondeur les caractéristiques du célèbre forfait d’entrée de gamme.

Pour 9,99 €/mois au total (forfait 2 € inclus), les abonnés bénéficient de :

20 Go de data en France métropolitaine, contre seulement 50 Mo avec le forfait de base ;

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, au lieu des 2 heures d’appels incluses d’origine ;

20 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM, avec les appels, SMS et MMS également inclus dans ces destinations.

Comme le reste de la gamme Free Mobile, cette formule est sans engagement.

Si l’ajout de 20 Go peut séduire les utilisateurs ayant des besoins ponctuels en data, le tarif interpelle. Le Booster est facturé 7,99 € par mois, auxquels s’ajoutent les 2 € du forfait, soit un total de 9,99 € mensuels, sauf pour les abonnés Freebox qui peuvent choisir de l’avoir pour 7.99€/mois. Sans oublier que le changement vers cet forfait coûtera dix euros pour les abonnés actuels.

À ce niveau de prix, la proposition devient nettement moins compétitive. Free Mobile commercialise régulièrement sa Série Free avec une enveloppe data bien plus importante pour un tarif voisin bien qu’il soit valable seulement un an. Notons qu’en 2025, l’opérateur avait déjà proposé des booster équivalents pour moins cher (entre 4.99€ et 5.99€/mois), même s’il y avait moins de data à l’international. Autrement dit, ce nouveau Booster semble surtout s’adresser aux abonnés souhaitant conserver leur forfait 2 € tout en profitant temporairement d’un volume de données plus confortable, sans changer d’offre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox