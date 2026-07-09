Bouygues Telecom annonce un partenariat pour mieux protéger les banques, sites webs et réseaux sociaux contre la fraude

Bouygues Telecom franchit une nouvelle étape dans les services de cybersécurité destinés aux entreprises. L’opérateur annonce un partenariat stratégique avec Aduna, une coentreprise créée par Ericsson et plusieurs grands opérateurs télécoms internationaux, afin de proposer de nouveaux outils permettant de renforcer la sécurité des parcours numériques et de lutter contre les fraudes en ligne.

Avec la multiplication des usurpations d’identité, des faux comptes et des fraudes bancaires, les entreprises recherchent des solutions toujours plus efficaces pour sécuriser leurs services en ligne. C’est dans ce contexte que Bouygues Telecom rejoint Aduna, une plateforme internationale qui permet aux entreprises d’exploiter certaines fonctionnalités des réseaux mobiles via des interfaces standardisées (API), sans avoir à développer une intégration spécifique avec chaque opérateur.

L’objectif est de simplifier le déploiement de solutions de sécurité, aussi bien en France qu’à l’international.

Le réseau mobile mis au service de la cybersécurité

Grâce aux API développées selon le standard CAMARA de la GSMA, les entreprises peuvent interroger le réseau mobile pour vérifier certaines informations techniques liées à un utilisateur, tout en préservant sa vie privée.

Concrètement, Bouygues Telecom ne transmet pas de données personnelles, mais renvoie simplement des réponses du type “oui/non” ou “vrai/faux” à partir des informations détenues par son réseau. Ces vérifications permettent notamment de détecter certaines tentatives de fraude avant qu’elles ne se produisent.

Banques, e-commerce et réseaux sociaux en première ligne

Les premiers services proposés ciblent principalement les secteurs les plus exposés aux fraudes :

les banques et établissements financiers

les compagnies d’assurance

les organismes de crédit

les plateformes de commerce en ligne

les réseaux sociaux

Bouygues Telecom indique déjà accompagner plus de 40 entreprises françaises dans ces domaines et affirme que ses API ont enregistré plus de 5 millions d’appels en 2025, preuve d’une adoption croissante de ces outils.

L’opérateur met actuellement à disposition trois principales API de sécurité. La première, Know Your Customer Match, facilite la vérification de l’identité lors de la création d’un compte ou de l’inscription à un service.

La deuxième, SIM Swap Check, détecte si une carte SIM a récemment été remplacée. Cette vérification est particulièrement utile lors d’un virement bancaire, d’une demande de crédit ou d’un achat important, car les fraudeurs utilisent parfois un changement de SIM pour détourner les codes de sécurité envoyés par SMS. Enfin, Number Verification permet de vérifier automatiquement qu’un numéro de téléphone appartient bien à son utilisateur, sans que celui-ci ait à saisir un code reçu par SMS.

Vers la fin des codes de validation par SMS ?

Bouygues Telecom annonce également une évolution importante prévue d’ici la fin de l’année. Une nouvelle version de Number Verification doit progressivement permettre de remplacer les traditionnels codes de validation envoyés par SMS (OTP). L’authentification s’effectuera directement en arrière-plan grâce au réseau mobile, sans intervention de l’utilisateur.

Pour les entreprises, cette évolution promet à la fois une meilleure sécurité et un parcours utilisateur plus fluide, en limitant les risques liés aux interceptions de SMS et aux techniques de fraude de plus en plus répandues.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox