La 6G se rapproche, la France passe à l’offensive pour préparer les réseaux de 2030

Le gouvernement passe à la vitesse supérieure sur la 6G. Dans le cadre de France 2030, un nouvel appel à projets est lancé pour préparer les futurs standards des réseaux mobiles, dont les premiers déploiements commerciaux sont attendus dès 2030.

La 5G continue de se déployer partout en France, mais les travaux sur sa successeure sont déjà bien engagés. Le gouvernement a annoncé le 8 juillet le lancement d’un nouvel appel à projets destiné à renforcer la place de la France dans la définition des futurs standards de la 6G.

Piloté par la Direction générale des entreprises (DGE), le Secrétariat général pour l’investissement et opéré par Bpifrance dans le cadre du plan France 2030, ce dispositif vise à réunir grands groupes, PME, ETI et laboratoires de recherche autour de projets collaboratifs mêlant recherche et participation aux instances internationales de standardisation. L’enjeu dépasse largement la recherche fondamentale. Les normes techniques qui définiront la 6G conditionneront les futures technologies utilisées dans les réseaux mobiles à travers le monde. Participer à leur élaboration permet aux industriels de promouvoir leurs propres innovations, de développer des brevets et d’accéder plus facilement au marché mondial.

Les travaux internationaux sur la 6G ont débuté en mai 2024, mais ils doivent s’accélérer à partir de 2027. L’objectif est de finaliser les spécifications suffisamment tôt pour permettre les premiers réseaux commerciaux dès 2030. La France dispose déjà d’un écosystème mobilisé sur le sujet, le gouvernement rappelle notamment le programme de recherche « Réseaux du futur », qui rassemble 25 organismes de recherche, ainsi que les 30 projets déjà soutenus depuis 2023 dans le cadre de l’appel à projets « Solutions innovantes pour les réseaux du futur (5G/6G) ». L’initiative s’appuie également sur la plateforme France 6G de l’Institut Mines-Télécom et sur plusieurs programmes européens consacrés aux réseaux de prochaine génération.

« La standardisation 6G est un levier stratégique pour l’industrie française. Cet appel à projets permettra de fédérer nos forces, de valoriser notre expertise et de sécuriser notre place dans l’écosystème mondial des télécommunications. C’est un investissement essentiel pour notre souveraineté technologique et économique », a déclaré Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 janvier 2027, avec une première vague de sélection prévue dès le 15 septembre 2026.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox