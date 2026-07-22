Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : le débit augmente sur les Freebox, choc sur la TNT…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms ». Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

20 juillet 2021 : l’Apple TV proposée en boîtier principal et en multi TV chez Free, une première en France

C’était la grande surprise de l’été 2021. Alors que beaucoup de Français se faisaient dorer la pilule sur les plages, Free a dégainé une nouvelle offre à destination de ses nouveaux et actuels abonnés Freebox Pop et Delta. Il leur est depuis possible de choisir comme player au choix l’Apple TV 4K dernière génération de la marque à la pomme . Le tout à “prix Free” (2€/mois pendant 48 mois au lancement), inédit en France. Quelques mois plus tard, l’opérateur a revu sa promotion à la baisse, mais il est toujours possible de faire des économies, d’autant que l’opérateur n’a pas appliqué la récente hausse des prix d’Apple sur ses appareils.

20 juillet 2005 : l’upload des abonnés Freebox non-dégroupés passe un cap

Certains s’en souviendront tant ce fut une bonne nouvelle pour quelques abonnés. En effet, dès le 20 juillet 2005, Free a annoncé les Français équipés d’une Freebox mais habitant en zones non dégroupées ont vu leur débit ascendant atteindre enfin le mégabit (très exactement 1024 kbit/s), soit le même upload que ceux situés en zone dégroupées, bénéficiant de l’offre Triple Play de l’opérateur de Xavier Niel. Notons qu’à l’époque, le débit pour ces abonnés pouvait atteindre jusqu’à 10 Mbps. Heureusement, la fibre a fait bouger les choses depuis.

21 juillet 2005 : Free, premier opérateur à lancer une offre de radio sur ADSL

Une innovation assez surprenante. Free lançait il y a 21 ans de cela le premier bouquet de radio opérant sur l’ADSL. Une vingtaine de stations accessible pour tous les abonnés dégroupés, peu importe la version de la Freebox, le tout sans surcoût. Il suffisait à l’époque d’aller sur la mosaïque ou sur le canal 33. Depuis le 21 juillet 2005, l’offre s’est étoffée bien sûr et l’accès est facilité, avec par exemple un onglet dédié sur la Freebox Delta.

21 juillet 2011 : Free et France-Télécom signent un accord pour le déploiement de la fibre

Un accord très important entre l’opérateur historique (qui se nommait encore France-Télécom) et celui de Xavier Niel pour le déploiement de la fibre optique. En effet, dans les zones AMII et en général en dehors des zones très dense, Free pouvait dès le 21 juillet 2011 investir à hauteur des lignes nécessaire pour le déploiement de la fibre optique sur une soixantaine d’agglomérations, qui représentait 5 millions de foyers. Un grand pas en avant !

22 juillet 2020 : déjà plus de 50 000 Freebox Pop en circulation

La Freebox était lancée depuis deux semaines, et déjà 50 000 foyers avaient opté pour la nouvelle Freebox Pop, annonçait Xavier Niel dans une interview sur le plateau de la chaîne BSmart. Un franc succès qui répond à une “vraie demande“, notamment grâce à son forfait mobile illimité à 9.99€ proposé avec l’offre. La box reste aujourd’hui proposée par Free et fait office de proposition milieu de gamme parmi les Freebox, entre la très premium Ultra et la moins chère Révolution Light, le serveur étant même utilisé pour l’offre Pop S, sans TV.

24 juillet 2024 : coup de tonnerre sur la TNT

C’est un véritable séisme qui secouait le paysage audiovisuel français ce 24 juillet 2024 au matin. En effet, le régulateur de l’audiovisuel a finalement choisi d’écarter C8 de la diffusion via la télévision numérique terrestre. Durant les auditions s’étant déroulées en début de mois, la chaîne avait tenté de montrer patte blanche en promettant des changements, notamment la diffusion de TPMP avec un différé de plus de 30 minutes pour éviter les dérapages, mais ça n’aura pas suffi. Une autre chaîne de la TNT perd également sa fréquence, il s’agit de NRJ 12, qui n’a pas réussi à convaincre le régulateur des télécoms. Si une incertitude planait autour de CNews suite à de nombreux rappels à l’ordre de la part de l’Arcom, elle est maintenue. Ce seront finalement T18 et Novo 19 qui remplaceront les deux disparues.

26 juillet 2006 : Free augmente le débit des abonnés Freebox dégroupés

Jusqu’à 28 Mbit/s en téléchargement ! Si aujourd’hui ce montant peut sembler ridicule, c’était pourtant une bonne nouvelle pour les abonnés Freebox qu’annonçait Free le 26 juillet 2006. Grâce à l’intégration, à l’époque de chipset Broadcom tant dans les Freebox que les DSLAM et grâce à la fonctionnalité Nitro développée par le fabricant, Free était alors en mesure de proposer aux abonnés équipés de la Freebox V4 et V5 un meilleur débit. Et ce, sans aucun impact sur le prix de l’abonnement, évidemment.

26 juillet 2022 : Amazon Prime annonce augmenter ses prix

La première hausse de tarif pour l’abonnement très complet d’Amazon Prime. Après avoir vu des augmentations tarifaires chez Netflix notamment, Amazon annonçait en effet que ses abonnements coûteraient un euro plus cher à partir du 15 septembre 2022, passant ainsi de 5.99€ à 6.99€/mois. Cette hausse a pour l’instant été la seule appliquée à l’abonnement, bien qu’une option payante ait été mise en place pour conserver le service de SVOD sans publicités.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox