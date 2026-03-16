Aide au raccordement fibre : les élus émettent des réserves

Alors que l’aide au raccordement de la fibre optique a été étendue à tout le monde, l’Avicca s’inquiète de quelques risques.

L’Avicca, association nationale des collectivités pour les réseaux et services publics numériques, a exprimé ses réserves sur l’extension du dispositif d’aide au raccordement à la fibre optique dans les domaines privés.

Un décret publié le 1er mars 2026 prévoit désormais l’expérimentation de ce dispositif sur l’ensemble des communes françaises, alors que jusqu’ici il ne concernait que certaines zones ciblées. Quelques jours plus tard, la Direction générale des entreprises (DGE) a ouvert le téléservice permettant aux particuliers de bénéficier de cette aide. Si l’association avait initialement salué ce dispositif expérimental, elle pointe plusieurs lacunes majeures avant une généralisation :

Aucune exigence sur les prestataires chargés des travaux, comme un label de qualité type Qualibat.

Absence de contrôle sur la réalité des échecs de raccordement : l’association redoute que certains auto-entrepreneurs puissent déclarer de faux échecs pour bénéficier ensuite de travaux payés correctement.

Financement uniquement public : alors que ce dispositif s’apparente à un service universel de raccordement, historiquement financé par les acteurs privés eux-mêmes, l’aide actuelle repose entièrement sur des fonds publics.

L’Avicca regrette le manque de concertation avec les élus et les acteurs publics du numérique : aucune donnée sur le nombre, le coût ou la qualité des travaux n’a été communiquée avant cette extension. Selon l’association, tirer un bilan expérimental aurait permis d’identifier les bonnes pratiques et les points à améliorer avant de passer à l’échelle nationale.

« Il ne s’agit pas de critiquer le principe de l’aide, mais de s’assurer qu’elle soit efficace, transparente et pérenne », souligne l’Avicca. L’association s’inquiète notamment du fait que le dispositif continue d’être entièrement financé par l’argent public à un moment où les finances des collectivités sont contraintes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox