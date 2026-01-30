Bouygues Telecom promet d’arriver au niveau de Free “rapidement” sur le 8 Gbit/s

Bouygues Telecom commercialise déjà des offres fibre pouvant atteindre 8 Gb/s, mais ce débit maximal n’est pas encore accessible sur l’ensemble du territoire. L’opérateur assure toutefois que la généralisation de cette capacité est en cours et qu’elle interviendra « rapidement ».

Cette semaine, Bouygues Telecom a lancé plusieurs nouveautés, notamment une nouvelle Bbox 5G compatible WiFi 7, un modem 5G de secours et un nouveau décodeur intégrant des fonctions basées sur l’intelligence artificielle pour son offre Ultym. Interrogé par BFM TV, Benoit Torloting, directeur général de Bouygues Telecom, est revenu sur la question du très haut débit et sur la disponibilité réelle des 8 Gb/s annoncés. Si certaines offres fibre de l’opérateur affichent bien ce débit maximal, celui-ci dépend toutefois de l’état du réseau local.

Pour proposer le 8 Gb/s, Bouygues Telecom doit en effet procéder à des mises à niveau matérielles de son infrastructure fibre, une opération qui s’inscrit dans la durée. Selon Benoit Torloting, le réseau est déjà « très majoritairement en 8 giga » dans les grandes villes, et l’objectif est que l’ensemble du réseau fibre soit « très rapidement totalement en 8 giga ».

Aucun calendrier précis n’a cependant été communiqué. L’opérateur n’a pas détaillé l’avancement exact de ce chantier ni la date à laquelle il sera totalement achevé. En janvier 2025, Bouygues Telecom indiquait que 90 % des prises situées dans les grandes villes étaient déjà éligibles au 8 Gb/s. L’opérateur s’était montré plus discret concernant les zones moins denses et les réseaux d’initiative publique. Il avançait néanmoins une finalisation globale du déploiement d’ici la fin de l’année 2026.

On peut noter qu’à l’heure actuelle, seul Free, premier à avoir lancé une offre permettant d’accéder au 8 Gbit/s, est le seul à le proposer à l’ensemble de ses abonnés et surtout sur 40 millions de prises en France. D’ici là, les abonnés Bouygues Telecom non éligibles au 8 Gb/s peuvent bénéficier d’un débit pouvant aller jusqu’à 2 Gb/s, en attendant la mise à niveau complète du réseau.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox