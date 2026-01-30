Abonnés Freebox et Amazon Prime : trois nouveaux jeux gratuits à récupérer sur PC

Découvrez le nouvel arrivage de jeux à installer sur votre PC grâce à votre abonnement Amazon Prime.

Prime Gaming (renommé Luna) poursuit l’enrichissement de son catalogue de jeux offerts avec une nouvelle sélection de titres mêlant gestion, action brutale et aventure de rôle exotique. Cette nouvelle vague permet aux abonnés de récupérer, pendant une durée limitée, plusieurs jeux aux univers marqués, allant de la construction de métropole dystopique aux combats en vue subjective inspirés des Souls, sans oublier une plongée dans l’univers des Mille et Une Nuits. Pour rappel, Amazon Prime est inclus pour les abonnés Freebox Ultra et Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel.

Parmi les jeux proposés, Technotopia (Amazon Games) invite les joueurs à endosser le rôle d’un arbitre urbain dans un monde ravagé par les conflits sociaux et économiques. À l’aide d’un système de cartes représentant bâtiments et infrastructures, le joueur doit bâtir une métropole idéale sous la supervision d’Iris, une intelligence artificielle chargée de créer une utopie. L’enjeu repose sur l’équilibre fragile entre quatre factions aux intérêts opposés, chacune réagissant aux décisions prises. Gestion des crises, choix politiques et relations avec les habitants façonnent une expérience stratégique où chaque décision peut faire basculer la stabilité de la ville.

Ce jeu est disponible sur Amazon Games. Pour savoir comment le récupérer, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

Changement radical d’ambiance avec ELDERBORN (GOG), un jeu d’action fantasy sanglant en vue à la première personne. Inspiré des Souls-like, le titre mise sur des combats au corps à corps exigeants, basés sur la maîtrise des armes et le timing. Le joueur incarne un guerrier impitoyable évoluant dans un monde sombre et brutal, composé de cités maudites, de catacombes et de terres hostiles. La progression de type RPG, la variété des ennemis et une bande-son heavy metal contribuent à une atmosphère intense, rendant hommage à la fantasy héroïque et à la culture des années 80 et 90.

Enfin, Al-Qadim: The Genie’s Curse (GOG) propose une aventure de rôle en temps réel ancrée dans l’univers AD&D et inspirée des Mille et Une Nuits. Le joueur y incarne un corsaire déchu cherchant à restaurer l’honneur de sa famille en affrontant de puissants Seigneurs Génies. Le jeu privilégie une approche accessible et dynamique, mêlant combats d’arcade, exploration et énigmes, soutenue par une narration dense et une ambiance musicale cinématographique. Les différents niveaux de difficulté permettent à tous les profils de joueurs de se lancer dans cette aventure exotique et magique.

Pour récupérer ces jeux, un compte GOG est nécessaire. Depuis la page Luna/Prime Gaming, sélectionnez le jeu pour obtenir votre code, puis ouvrez l’application GOG. Dans votre bibliothèque, cliquez sur le bouton “+”, choisissez Utiliser un code GOG et collez la clé. Les trois jeux pourront ensuite être installés directement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox