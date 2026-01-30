Réseau mobile en panne : Orange annonce subir un dysfonctionnement technique

Depuis ce vendredi matin, de nombreux abonnés Orange rencontrent d’importantes difficultés sur le réseau mobile. Une panne perturbe appels et connexions, sans lien avec les smartphones des utilisateurs.

Vous vous battez avec votre smartphone pour appeler ou naviguer depuis ce matin ? Ce n’est pas sa faute, le problème ne vient pas de votre appareil, mais bien du réseau mobile d’Orange.

Depuis plusieurs heures, ce vendredi 30 janvier, les signalements se multiplient sur les réseaux sociaux et les plateformes de suivi des pannes. Partout en France, les abonnés décrivent des dysfonctionnements similaires. Certains ne disposent plus d’aucun signal, tandis que d’autres voient leurs appels échouer de manière répétée.

Face à la situation, Orange a rapidement réagi, sans pour autant livrer de nombreux détails. L’opérateur évoque un « dysfonctionnement technique » affectant temporairement ses services mobiles.

En raison d’un dysfonctionnement technique, le réseau mobile peut être momentanément perturbé pour certains clients.

Nos équipes sont pleinement mobilisées et mettent tout en œuvre pour rétablir la situation le plus rapidement possible.

Nous vous prions de bien vouloir nous… — Orange France (@Orange_France) January 30, 2026

Sur le site Downdetector, les déclarations d’incident ont fortement augmenté à partir de 9h30. Les grandes agglomérations semblent particulièrement touchées, mais les témoignages proviennent de l’ensemble du territoire. Il ne s’agit donc pas d’une panne localisée, mais d’un incident d’ampleur qui semble concerner des éléments centraux du réseau.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox