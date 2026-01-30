L’État “dit non” et bloque la vente à l’étranger des antennes d’Eutelsat , pour protéger des infrastructures “critiques”

La vente des antennes au sol d’Eutelsat s’est vu opposer un refus par le gouvernement.

Le gouvernement a mis son veto à la cession de l’activité des antennes au sol d’Eutelsat au fonds d’investissement suédois EQT Partners. L’annonce a été faite ce matin par le ministre de l’Économie, Roland Lescure, sur TF1.

La vente de cette branche stratégique d’Eutelsat Group, seul concurrent européen de Starlink, a été bloquée par les autorités françaises. « J’ai désiré ne pas vendre cette branche d’Eutelsat Group, qui est le seul concurrent européen de Starlink. J’ai dit non », a déclaré Roland Lescure, interrogé sur les procédures de contrôle des investissements étrangers en France à l’occasion d’un autre dossier, celui de la cession de LMB Aerospace.

Premier actionnaire du groupe, l’État français détient près de 30 % du capital d’Eutelsat via l’Agence des participations de l’État (APE). « L’APE est montée ces dernières semaines au capital d’Eutelsat. Nous avons ici un actif stratégique. C’est une entreprise fondamentale pour des raisons militaires, que ce soit en Ukraine, en Iran ou ailleurs, mais aussi pour des raisons industrielles. L’État dit non ! », a insisté le ministre.

Roland Lescure a également annoncé le lancement d’une mission parlementaire destinée à « mieux cadrer » les investissements étrangers et, si nécessaire, à « les interdire ». Né du rapprochement entre Eutelsat et OneWeb en 2023, le groupe se présente comme « le premier opérateur de satellites GEO-LEO pleinement intégré, doté d’une flotte de 33 satellites géostationnaires et d’une constellation en orbite basse (LEO) composée de plus de 600 satellites », rappelle l’entreprise dans un communiqué. Eutelsat souligne par ailleurs l’accélération de la croissance de son activité de connectivité spatiale, tandis que sa branche historique de diffusion télévisuelle poursuit son déclin.

Annoncée en août 2024, l’opération visait à céder des actifs passifs, notamment des terrains, bâtiments, antennes et réseaux, au fonds EQT Partners, qui devait en détenir 80 % du capital. Le groupe a confirmé hier l’abandon définitif de cette cession. « L’opération aurait généré pour Eutelsat un produit net d’environ 550 millions d’euros, tandis que l’impact annualisé négatif sur l’EBITDA ajusté lié au contrat de services conclu avec l’acquéreur potentiel se serait élevé à 75 à 80 millions d’euros », précisait la société. Eutelsat assure toutefois que « le non-aboutissement de cette opération ne remet pas en cause la capacité du groupe à financer les dépenses d’investissement nécessaires à la poursuite de sa stratégie de croissance ». De son côté, Bercy indique à l’AFP que « cette décision est exclusivement liée au caractère critique de cette activité au regard de la souveraineté française et en aucun cas liée à la qualité de l’investisseur ».

