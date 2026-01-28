Free déploie une mise à jour surprise pour le player d’une Freebox retirée de ses offres depuis 3 ans

Des améliorations pour le player de la Freebox mini 4K.

Assez rare pour le noter, Free ne délaisse pas le décodeur TV de la Freebox mini 4K, lancée en 2015 et retirée de ses offres fin 2022. Après une phase de déploiement progressif entamée le 14 janvier, une nouvelle mise à jour 3.7.1 du Freebox Player mini 4K est désormais disponible pour l’ensemble des abonnés, indique le site officiel des développeurs de Free. Cette nouvelle version apporte plusieurs correctifs techniques et optimisations, malgré l’arrêt de la commercialisation de la box il y a plus de trois ans.

Les changements

Augmentation de la priorité d’un service système essentiel afin d’éviter des redémarrages intempestifs en cas de contention mémoire, un problème pouvant perturber la lecture vidéo dans certaines applications partenaires.

Suppression d’applications (APK) préinstallées non utilisées, afin d’alléger le système.

Correction du pilote audio en mode tunnel pour le PCM, améliorant la stabilité et la gestion du son.

Pour profiter de cette mise à jour, il suffit de redémarrer le player mini 4K. Une nouveauté annoncée est toutefois toujours attendue, il s’agit de l’intégration de l’application Free TV (ex-Oqee). L’opérateur a lancé en septembre 2025 des tests auprès de volontaires dans l’optique de proposer une version dédiée de son app TV, qui sera à l’avenir accessible depuis l’interface de son boîtier TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox