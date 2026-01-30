Free Mobile augmente le prix de son forfait 5 Go boosté

Le prix du booster 5 Go proposé avec le forfait 2€ de Free Mobile augmente de 1€/mois pour les nouveaux abonnés.

Lancé fin septembre 2025, le booster 5 Go de Free Mobile pour son historique forfait 2€ connaît une évolution tarifaire. Désormais, les nouveaux abonnés devront débourser 4,99 € par mois pour profiter de cette option, contre 3,99 € auparavant, soit une hausse d’un euro.

Cette augmentation ne concerne toutefois que les nouveaux clients. Pour les abonnés actuels ayant déjà souscrit au booster, les conditions restent inchangées. Le forfait conserve ainsi ses principaux avantages : 5 Go de data en France (4G), les appels, SMS et MMS illimités, ainsi qu’une enveloppe de data de 5 Go utilisable depuis l’Europe et les DOM.

Avec ce nouveau tarif, l’offre « 2€ + booster 5 Go » passe à 6,99 € par mois pour les nouveaux abonnés. Côté concurrence, Red by SFR se démarque avec une offre 10 Go à 5,99€/mois, alors que Sosh et B&You affichent un forfait 5Go lui aussi à 6,99€ par mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox