M6 pousse pour une réforme de la loi et espère faire sauter le verrou en vue d’un rachat par TF1

Face à la montée en puissance des plateformes de streaming, M6 plaide pour un assouplissement de la réglementation audiovisuelle afin de relancer la consolidation du secteur. En ligne de mire : la possibilité, à terme, d’un rapprochement avec TF1, bloqué jusqu’ici par le cadre légal.

Et si le dossier M6-TF1 revenait sur la table plus tôt que prévu ? Le groupe M6 et son deuxième actionnaire CMA CGM (plus de 10%) militent aujourd’hui pour une réforme de la réglementation audiovisuelle afin de permettre de nouvelles opérations de consolidation dès 2028, selon des informations de Reuters.

Aujourd’hui, les règles encadrant les licences de diffusion bloquent toute vente ou fusion d’envergure jusqu’en 2032. Un amendement voté au Sénat prévoit toutefois de réduire ce délai de cinq à deux ans, ouvrant la voie à un possible rachat anticipé à compter de 2028 . Pour M6, l’enjeu est stratégique. Face à la domination croissante de Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+, le groupe estime que la réglementation actuelle, conçue il y a près de quarante ans, freine sa capacité à rivaliser. « Le maintien du statu quo est intenable », a récemment déclaré dans les lignes du Monde, son PDG, David Larramendy. Les chiffres confirment ce basculement : les plateformes mondiales représentent désormais 64 % du temps de visionnage dans plusieurs pays européens, et 39 % de la consommation vidéo quotidienne en France en 2025, selon Médiamétrie.

TF1 soutient également une évolution des règles. Son PDG, Rodolphe Belmer, a déjà indiqué que la chaîne pourrait s’intéresser à nouveau à M6 si le cadre juridique le permettait. Les deux groupes avaient pourtant renoncé à leur fusion en 2022, face aux exigences de l’Autorité de la concurrence. Selon Reuters, le groupe M6 appelle les législateurs à modifier une règle qui fige de facto sa structure de propriété en raison du calendrier échelonné d’expiration de ses licences de diffusion sur la TNT. De son côté, TF1 affirme ne pas vouloir remettre en cause la licence quinquennale, mais appelle à une révision des règles qui freinent la consolidation du secteur.

Quoi qu’il en soit « le groupe M6 jouera un rôle clé dans toute nouvelle consolidation du secteur audiovisuel français. Toutefois, toute opération de consolidation d’envergure nécessite une modification de la loi française actuelle sur les médias», a insisté un porte-parole de RTL, principal actionnaire de M6.

Soutenue par la ministre de la Culture Rachida Dati, la réforme reste toutefois suspendue au contexte politique. Sans évolution rapide de la loi, le scénario d’un rapprochement entre TF1 et M6 pourrait encore être repoussé de plusieurs années.

