SFR annonce muscler son programme d’avantages pour ses abonnés avec des remises jusqu’à 10 lignes mobiles et partage de data

L’opérateur au carré rouge revoit en profondeur son programme de fidélité SFR Multi. Objectif : séduire les foyers ultra-connectés… et désormais les professionnels, avec davantage de lignes, plus de remises et un partage de data toujours présenté comme unique sur le marché.

SFR veut accélérer sur les offres convergentes? L’opérateur annonce ce 17 mars une évolution majeure de son programme « SFR Multi », qui permet désormais de regrouper jusqu’à 10 lignes mobiles au sein d’un même foyer, contre 4 auparavant. Concrètement, cette évolution vise à inciter les familles abonnées à une SFR Box à tout regrouper chez lui . À la clé, des remises pouvant atteindre 8 € par mois sur chaque ligne, mais aussi d’autres avantages cumulables.

L’opérateur promet également une réduction de 5 € mensuels sur une seconde box, ainsi que sur son offre « Maison Sécurisée ». Selon SFR, l’ensemble de ces avantages peut représenter « plus de 1000 euros d’économies par an » pour les foyers concernés.

Le partage de gigas, toujours au cœur de la stratégie

SFR insiste particulièrement sur un argument différenciant, à savoir le partage de data entre les lignes. L’opérateur se présente comme « le seul du marché » à proposer cette fonctionnalité, permettant de redistribuer les gigas entre membres d’un même groupe. Dans les faits, jusqu’à 100 Go par mois peuvent être partagés sur chacune des lignes mobiles du groupe. Ce mécanisme peut être utilisé de manière ponctuelle ou récurrente, directement depuis l’application SFR & Moi ou l’espace client.

Une ouverture assumée vers les professionnels

Autre évolution notable, SFR étend désormais son programme Multi aux professionnels via sa marque SFR Pro. Grâce à des critères assouplis, les indépendants et petites entreprises peuvent regrouper plusieurs lignes sous un même SIREN et bénéficier des mêmes avantages. L’opérateur cible ici clairement les TPE et auto-entrepreneurs, en mettant en avant un accompagnement personnalisé et des offres ajustables selon les besoins. Une manière de renforcer sa présence sur le segment pro, tout en capitalisant sur un modèle déjà éprouvé côté grand public.

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Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox